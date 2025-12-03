Como todos los noviembre, se llevó a cabo la gala de Los Personajes del Año de la revista GENTE y Yanina Latorre reveló todas las intimidades.
Yanina Latorre reveló el escándalo que no se vio en Los Personajes del Año de la revista Gente
Yanina Latorre prendió el ventilador y contó qué pasó en la gala de Los Personajes del Año de la Revista Gente. Los detalles
A través de su cuenta de Instagram, Yanina Latorre mostró todo lo que estaba pasando durante el evento que incluyó a figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, Nico Vázquez, Migue Granadaos, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Nico Occhiato, Paula Chaves, Valeria Mazza, Julieta Poggio, entre otros.
"Uno de los personajes del año pidió cambio de lugar y habría abandonado la tapa", arrancó Yanina Latorre sin revelar la identidad del famoso.
Picante, Yanina fue por más y agregó. "Una sola persona me saludó con cara de cul... Los demás entendieron todo", cerró la conductora de SQP, aunque una vez más se guardó el nombre del protagonista.
¿Wanda Nara bajó a Yanina Latorre de la tapa de Gente?
Ángel de Brito publicó en sus redes sociales que Wanda Nara habría bajado a La Joaqui de la tapa de Los Personajes del Año aunque no dio más detalles al respecto.
Antes de que esto sucediera fue la misma Wanda Nara quien se refirió a los rumores sobre su supuesto cruce con La Joaqui, negándolos rotundamente. Filosa y contundente, Wanda Nara reposteó la nota y escribió "fake" (falso).
A pesar de que Wanda Nara desmintiera las versiones y asegurara que ni ella ni su equipo se comunicaron con el equipo de revista Gente, La Joaqui sorprendió con su reacción.
Lejos de quitarle importancia a lo sucedido, La Joaqui se mostró de lo más indignada e incómoda cuando los periodistas la fueron a buscar. "Sólo tengo un mal día, cuídenme, por favor... Chicos perdón, no tengo un buen día" arrancó. "No quiero hablar de Wanda", cerró La Joaqui sin negar los rumores.