Escándalo con la China Suárez en Chile: ¿prohibida en el Festival de Viña del Mar?

En Los Profesionales de Siempre, el periodista chileno Mario Solís habló de lo sucedido y explicó que la China Suárez se habría negado a aparecer en el programa Primer Plano. “Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó... María Eugenia no es querida de Chile. Es conocida, pero no es querida”, resaltó Solís.

La exigencia de la China Suárez para dar entrevistas

Yanina Latorre sacó a la luz la polémica exigencia de la China Suárez para sus últimas entrevistas. "Donde yo avizoro algo tóxico, es que la nota iba a ser aye, pero como Icardi tenía un partido la suspendieron; es decir, la hicieron hoy para que estuviera él presente”, arrancó Yanina sobre el cambio de fecha de la entrevista.

china suarez wanda nara puro show Yanina Latorre reveló la polémica conducta de la China Suárez en sus entrevistas.

“Pero yo pensé que esto era porque él iba a salir al aire, pero no, él la fiscaliza, ella no habla en público si él no está ¡Una piba que siempre dijo que era libre! ¡Empoderada! ¡Que decidía! Raro, ya pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo enfrente”, agregó.