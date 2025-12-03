Luego de que se confirmara la ausencia de la China Suárez en la tradicional tapa de la revista Gente con los Personajes del Año 2025, salió a la luz un inesperado escándalo que habría protagonizado con los medios chilenos.
Escándalo con la China Suárez en Chile: ¿prohibida en el Festival de Viña del Mar?
Una periodista chilena prendió fuego a la China Suárez y reveló el papelón que protagonizó. Todos los detalles
En el programa Primer Plano de la televisión de Chile, la periodista Cecilia Gutiéerez mandó al frente a la China Suárez."Le ha escrito en más de una oportunidad a la producción general del Festival de Viña para ofrecerse como jurado del festival”, aseguró.
Si bien la China Suárez se hizo famosa en Chile por su romance con Benjamín Vicuña, Gutiérrez reveló que el pedido de la China no erae de “la época en que estuvo con Benjamín Vicuña”, sino que son recientes. “Ella está hace poco escribiendo a la producción”, dijo.
En Los Profesionales de Siempre, el periodista chileno Mario Solís habló de lo sucedido y explicó que la China Suárez se habría negado a aparecer en el programa Primer Plano. “Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó... María Eugenia no es querida de Chile. Es conocida, pero no es querida”, resaltó Solís.
La exigencia de la China Suárez para dar entrevistas
Yanina Latorre sacó a la luz la polémica exigencia de la China Suárez para sus últimas entrevistas. "Donde yo avizoro algo tóxico, es que la nota iba a ser aye, pero como Icardi tenía un partido la suspendieron; es decir, la hicieron hoy para que estuviera él presente”, arrancó Yanina sobre el cambio de fecha de la entrevista.
“Pero yo pensé que esto era porque él iba a salir al aire, pero no, él la fiscaliza, ella no habla en público si él no está ¡Una piba que siempre dijo que era libre! ¡Empoderada! ¡Que decidía! Raro, ya pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo enfrente”, agregó.