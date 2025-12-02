Por primera vez, Maxi López reveló qué piensa del romance de la China Suárez y Mauro Icardi

Ahora, Maxi López habló con Yanina Latorre sobre su presente y hasta se animó a opinar del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, su ex amigo y compañero de equipo.

Maxi López bancó la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi

"Le darías a China Suárez?", lanzó Yanina Latorre y el ex futbolista sorprendió con su respuesta, en especial luego de su público enfrentamiento con Mauro Icardi.

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi López.

“Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, agregó luego sobre Mauro Icardi y La China.

El engaño de Maxi López a Wanda Nara

Semanas atrás, Maxi López y Wanda Nara estuvieron en Fernet con Grego donde hablaron sin tapujos de su buen presente tras una escandalosa separación y años de acusaciones y distanciamientos.

A pesar de presumir su buen vínculo, en Intrusos recordaron las razones de su separación leyendo parte de un mail que escribió Wanda Nara enumerando las constantes infidelidades de Maxi López.

wand amaxi infidelidad Wanda Nara y Maxi López juntos en una entrevista.

"Como cuando con mi mamá te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante Darío Bombini y están de testigos todos tus amigos que estaban ahí con vos", escribe Wanda entre otras imapctantes acusaciones.