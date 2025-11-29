La tremenda reacción de la China Suárez cuando le dijeron "roba maridos"

La China Suárez fue por más y dio una nueva entrevista en Puro Show donde habló sin tapujos de su romance con Mauro Icardi, Wanda Nara y hasta habló de las críticas que recibe.
Qué respondió la China Suárez cuando la acusaron de seducir a hombres casados en vivo. Todos los detalles
Tras el cuestionado inicio de sus relaciones con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, entre otros, la China Suárez ha sido acusada de ser "roba maridos" y "tatiana".
"¿Qué te pasa a vos cuando se te pone en ese lugar de ‘la roba maridos’?”, le dijo Pampito en el programa de eltrece. “De hecho tengo varios juicios, hay cosas que para mí se tienen que arreglar en la Justicia, entiendo el trabajo de los periodistas, el tema es que hay cosas que ya cruzan un límite”.
“Hay uno de los juicios que tengo que no tiene que ver con haber ventilado cosas de mi vida privada, sino con haber difundido mi dirección, fotos de una casa, casi mi dirección y a la semana entró un grupo comando al barrio”, comentó indignada haciendo referencia a su conflicto con Yanina Latorre.“El tema del ensañamiento, ¿quiénes son para hablar de lo hace o deja de hacer otro?”, dijo filosa.
La China Suárez sobre sus desnudos
Además,la China Suáez dio detalles explosivos de las escenas de alto votaje que protagoniza luego de que Mauro Icardi reconociera sus celos. “Yo estoy acostumbrada a ponerme en bolas en las series, eso es una realidad”, admitió. “No se me mueve un pelo. Yo soy muy de romper con el humor. Porque en general es más incómodo para el otro”, contó la China Suárez.
Sin complejos, la China Suárez confesó que se siente muy cómoda con su cuerpo, en especial luego del nacimiento de sus hijos. “No tengo vergüenza. Menos con las tet… Tuve tres hijos, amamanté a los tres, te pasa. Para mí fue un antes y después desde que me hicieron mi primera cesárea, que estaba abierta como un pollo, y había 20 personas. Eso cambió mucho mi relación con el cuerpo, el pudor y todo eso”, recordó.