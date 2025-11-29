La tremenda reacción de la China Suárez cuando le dijeron "roba maridos"

china suarez mauro icardii La China Suárez habló del apodo que le pusieron.

“Hay uno de los juicios que tengo que no tiene que ver con haber ventilado cosas de mi vida privada, sino con haber difundido mi dirección, fotos de una casa, casi mi dirección y a la semana entró un grupo comando al barrio”, comentó indignada haciendo referencia a su conflicto con Yanina Latorre.“El tema del ensañamiento, ¿quiénes son para hablar de lo hace o deja de hacer otro?”, dijo filosa.

La China Suárez sobre sus desnudos

Además,la China Suáez dio detalles explosivos de las escenas de alto votaje que protagoniza luego de que Mauro Icardi reconociera sus celos. “Yo estoy acostumbrada a ponerme en bolas en las series, eso es una realidad”, admitió. “No se me mueve un pelo. Yo soy muy de romper con el humor. Porque en general es más incómodo para el otro”, contó la China Suárez.

Sin complejos, la China Suárez confesó que se siente muy cómoda con su cuerpo, en especial luego del nacimiento de sus hijos. “No tengo vergüenza. Menos con las tet… Tuve tres hijos, amamanté a los tres, te pasa. Para mí fue un antes y después desde que me hicieron mi primera cesárea, que estaba abierta como un pollo, y había 20 personas. Eso cambió mucho mi relación con el cuerpo, el pudor y todo eso”, recordó.