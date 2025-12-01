¡Bombazo! ¿La China Suárez afuera de la tapa de Los Personajes del Año?

china suarez angel de brito pelea Ángel de Brito confirmó la ausencia de la China Suárez en la tapa de Gente.

"La moncha no va", dijo el conductor confirmando la ausencia de la China Suárez en la tapa en la que sí estará Wanda Nara así como también Lionel Messi, Leandro Paredes, Mirtha Legrand, Julieta Poggio, Nico Occhiato, entre otros.

El polémico pedido de la China Suárez en su última entrevista

Tras sus comentadas entrevistas con Mario Pergolini y Moria Casán, la China Suárez dio un móvil en Puro Show dese Estambul.

A diferencia de sus apariciones previas, la China Suárez habló como nunca antes y hasta se refirió a su enfrentamiento con Wanda Nara de quien aseguró, jamás fue amiga.

Una vez más, Yanina Latorre analizó sus declaraciones y reveló un impactante dato sobre las condiciones que puso la China Suárez para su aparición.

china suarez wanda nara puro show Yanina Latorre reveló la polémica conducta de la China Suárez en sus entrevistas.

"Donde yo avizoro algo tóxico, es que la nota iba a ser aye, pero como Icardi tenía un partido la suspendieron; es decir, la hicieron hoy para que estuviera él presente”, arrancó Yanina sobre el cambio de fecha de la entrevista.

“Pero yo pensé que esto era porque él iba a salir al aire, pero no, él la fiscaliza, ella no habla en público si él no está ¡Una piba que siempre dijo que era libre! ¡Empoderada! ¡Que decidía! Raro, ya pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo enfrente”, agregó.