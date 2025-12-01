Revelaron qué pasará con la China Suárez a menos de 24 horas de la celebración de la tradicional tapa de la revista Gente con los Personajes del Año 2025.
¡Bombazo! ¿La China Suárez afuera de la tapa de Los Personajes del Año?
Salió a la luz la lista de famosos que formarán parte de la tapa de la revista Gente y hay sorpresa con la China Suárez.
En su programa de BONDI, Ángel de Brito dio a conocer la lista de famosos y personalidades elegidas para formar parte del evento y el nombre de la China Suárez no apareció.
"¿La moncha va?", le preguntaron en el chat haciendo referencia al sobrenombre que le habría puesto Mauro Icardi en su momento a la China Suárez.
"La moncha no va", dijo el conductor confirmando la ausencia de la China Suárez en la tapa en la que sí estará Wanda Nara así como también Lionel Messi, Leandro Paredes, Mirtha Legrand, Julieta Poggio, Nico Occhiato, entre otros.
El polémico pedido de la China Suárez en su última entrevista
Tras sus comentadas entrevistas con Mario Pergolini y Moria Casán, la China Suárez dio un móvil en Puro Show dese Estambul.
A diferencia de sus apariciones previas, la China Suárez habló como nunca antes y hasta se refirió a su enfrentamiento con Wanda Nara de quien aseguró, jamás fue amiga.
Una vez más, Yanina Latorre analizó sus declaraciones y reveló un impactante dato sobre las condiciones que puso la China Suárez para su aparición.
"Donde yo avizoro algo tóxico, es que la nota iba a ser aye, pero como Icardi tenía un partido la suspendieron; es decir, la hicieron hoy para que estuviera él presente”, arrancó Yanina sobre el cambio de fecha de la entrevista.
“Pero yo pensé que esto era porque él iba a salir al aire, pero no, él la fiscaliza, ella no habla en público si él no está ¡Una piba que siempre dijo que era libre! ¡Empoderada! ¡Que decidía! Raro, ya pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo enfrente”, agregó.