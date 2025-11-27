Yanina Latorre desbordada por su drama familiar: "Estoy angustiada"

yanina latorre emocionada La emoción de Yanina Latorre por la muerte de su papá.

"Tengo un mal día, hay que bancar la angustia... Que mi mamá suba una foto, que le ponga música de fondo y le habló y le dijo ‘tenemos un bisnieto’", siguió conteniendo las lágrimas.

Yanina Latorre habló de las supuestas denuncias millonarias en su contra

Fernanda Iglesias informó que Dady Brieva y su mujer, demandaron a Yanina Latorre por 100 mil dólares, sumándose a los juicios que tiene con figuras como la China Suárez, Luciana Salazar, entre otras.

"El juicio es por 100 lucas. Lo que pasa es que los juicios de Yanina están reservados. El único juicio que está es uno con Redrado, pero sé que tiene otros juicios…uno con Esmeralda Mitre, otro con Evangelina Anderson… no es verdad que no tiene juicios, pasa que están reservados y no se conocen”, explicó. Fernanda Iglesias.

Indignada, Yanina Latorre habló del tema en LAM, y no solo desmintió los dichos de Fernanda Iglesias sino que minimizó el monto de la demanda. "No es por nada, pero 100.000 dólares no es un juicio millonario", arrancó.

"Con 100.000 dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor", siguió."Es que 100.000 dólares.... Yo cuando leí juicio millonario dije "chau, me piden 10 palos, tres o cuatro propiedades, amor... ¿100.000 dólares? Me gasto eso en un mes en Miami", cerró filosa.