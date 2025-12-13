Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity y ya salieron a la luz los primeros cruces que tuvo la rubia en el programa conducido por Wanda Nara.
Se filtró el escándalo que protagonizó Yanina Latorre en Masterchef Celebrity
A pesar de las idas y vueltas que ha tenido con Wanda Nara, Yanina Latorre fue elegida para reemplazar a Maxi López quien regreso a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
El viernes por la mañana, Yanina Latorre grabó su primer programa y si bien todavía no sale al aire, trascendieron intimidades de lo que se vivió.
Según revelaron en Intrusos, Yanina Latorre habría tenido un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara. Además, fue la misma Wanda quien días antes reveló que varios compañeros habrían manifestado su malestar por la llegada de Yanina.
Yanina Latorre sacó a la luz la pelea secreta de Wanda Nara y La Joaqui en Masterchef Celebrity
En Sálvese Quien Pueda, Yanina y sus panelistas contaron que La Joaqui habría lanzado un feroz comentario hacia Wanda Nara, para defender a Valu Cervantes.
"Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.
En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino.
La acitud de La Joaqui se debe a que Valentina Cervantes le habría mostrado los mensajes que Wanda Nara le mandó por privado a Enzo Fernández.