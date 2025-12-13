Se filtró el escándalo que protagonizó Yanina Latorre en Masterchef Celebrity

yanina masterchef El primer cruce de Yanina Latorre en Masterchef Celebrity.

Según revelaron en Intrusos, Yanina Latorre habría tenido un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara. Además, fue la misma Wanda quien días antes reveló que varios compañeros habrían manifestado su malestar por la llegada de Yanina.

Yanina Latorre sacó a la luz la pelea secreta de Wanda Nara y La Joaqui en Masterchef Celebrity

En Sálvese Quien Pueda, Yanina y sus panelistas contaron que La Joaqui habría lanzado un feroz comentario hacia Wanda Nara, para defender a Valu Cervantes.

"Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.

joaqui wanda nara La Joaqui defendió a Valu Cervantes y se cruzó con Wanda Nara.

En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino.

La acitud de La Joaqui se debe a que Valentina Cervantes le habría mostrado los mensajes que Wanda Nara le mandó por privado a Enzo Fernández.