El drama de Yanina Latorre en su viaje por Europa

yanina latorre tren budapest La angustia de Yanina Latorre en su viaje a Budapest.

“Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada”, continuaba Yanina Latorre aunque minutos despúes se mostró fabulosa desde el tren. "Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos”, señaló aliviada.

El ataque de furia de Yanina Latorre en los Premios Martín Fierro 2026

Tras una semana de especulaciones y predicciones, Wanda Nara se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina y las reacciones no se hicieron esperar.

La primera en manifestar su enojo y consternación fue Yanina Latorre quien se retiró del Hotel Hilton manifestando su opinión sobre el triunfo de Wanda Nara.

“Me voy indignada”, dijo la conductora mientras salía en un video que publicó el periodisya Fede Flowers en X. “¡Adiós! Ganó Wanda, ¡qué papelón!”, siguió.

Wanda Nara fue elegida por su labor en Masterchef Celebrity ganándole a mega figuras como Moria Casán, Georgina Barbarrossa, Mariana Fabbiani, Karina Mazocco y Pamela David.

Yanina Latorre indignada con Wanda Nara

En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara se habría separado del empresario y ahora, explotó todo por los aires.

En las últimas horas, se filtraron fotos de Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara e incluso dentro del chateu de la conductora, desmintiendo la separación que la misma Wanda Nara confirmó.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara en vivo. "Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”, lanzó haciendo referencia al actor con el que Wanda estaría teniendo un affaire.

YANINA WANDA Yanina Latorre confirmó la mentira de Wanda Nara.

"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.