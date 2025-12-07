"Pedazo de...", Yanina Latorre y Luciana Salazar se dijeron de todo

Todo comenzó luego de que Luciana Salazar mostrara su indignación por lo que gastará el economista en su celebración. "Luli Salazar se queja por el festejo a todo trapo de Redrado. ¿Tendrá algún tema para hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play?", publicaron en la cuenta de SQP.

Lejos de quedarse callada, Luciana Salazar salió con los tapones de punta. "Defendiendo al ‘señor’ que le mintió en la cara a la ‘comunicadora’ de este portal. ¿Se olvida esta ‘comunicadora’ que en un momento dijo que me entendía a mí y amenazó a Redrado de mostrar los chats que le mandaba? Redrado le hizo juicio por eso. Ahora se dan cuenta por qué lo defiende, como hizo con Ana Rosenfeld, mejor defenderlo que perder plata en un juicio", arrancó. "Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras de dice de mí y de mi hija", siguió su relato.