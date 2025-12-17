Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso laboral: "Observaba partes del cuerpo"

Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma"."El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.

Maru Botana habló de su encuentro con Yanina Latorre en Masterchef

Maru Botana habló con Intrusos tras la grabación y dio detalles del cruce. “Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos... Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, arrancó intentando quitarle importancia a lo sucedido en el pasado. “A mí no me gusta la mentira, pero ya está. Hay que dar vuelta la página”, siguió tratando de mentirosa a Yanina Latorre.

yanina maru masterchef Cómo fue el cruce de Yanina Latorre y Maru Botana.

“No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, agregó y cerró con una letal indirecta para Yanina. “Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó.