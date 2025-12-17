En LAM, Ángel de Brito reveló que una exempleada de uno de los locales de Maru Botana demandó a la pastelera y a su marido Bernardo Solá por deudas salariales y, especialmente, por acoso y hostigamiento laboral.
Denunciaron al esposo de Maru Botana por acoso laboral: "Observaba partes del cuerpo"
Ángel de Brito dio a conocer el conflicto judicial que involucra a Maru Botana y a su marido Bernardo Solá. Los detalles
Según explicó la denuncia apuntaría directamente a Bernardo Solá por su comportamiento con la denunciante. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el periodista, citando el expediente.
"Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo... Lo acusa de incomodarla", precisó De Brito.
Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma"."El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.
Maru Botana habló de su encuentro con Yanina Latorre en Masterchef
Maru Botana habló con Intrusos tras la grabación y dio detalles del cruce. “Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos... Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, arrancó intentando quitarle importancia a lo sucedido en el pasado. “A mí no me gusta la mentira, pero ya está. Hay que dar vuelta la página”, siguió tratando de mentirosa a Yanina Latorre.
“No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, agregó y cerró con una letal indirecta para Yanina. “Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó.