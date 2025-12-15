Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity y se encontró cara a cara con Maru Botana, quien reemplazó el lugar de Damián Betular como jurado.
Qué pasó en el encuentro de Yanina Latorre y Maru Botana en Masterchef
Cómo fue el cruce de Mauro Botana y Yanina Latorre tras años de distanciamiento y peleas públicas. Todos los detalles
Luego de que Yanina Latorre acusara a Maru Botana de dejarla sin amigas y discriminarla por su peso durante sus años juntas en la universidad, Maru tuvo que juzgar el plato de Yanina.
Si bien todavía no salió al aire el programa, Maru Botana habló con Intrusos tras la grabación y dio detalles del cruce. “Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos... Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, arrancó intentando quitarle importancia a lo sucedido en el pasado. “A mí no me gusta la mentira, pero ya está. Hay que dar vuelta la página”, siguió tratando de mentirosa a Yanina Latorre.
“No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, agregó y cerró con una letal indirecta para Yanina. “Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó
Yanina Latorre se cruzó con La Joaqui
Ya salieron a la luz los primeros cruces que tuvo la rubia en el programa conducido por Wanda Nara. Yanina Latorre fue elegida para reemplazar a Maxi López quien regreso a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.
El viernes por la mañana, Yanina Latorre grabó su primer programa y si bien todavía no sale al aire, trascendieron intimidades de lo que se vivió.
Según revelaron en Intrusos, Yanina Latorre habría tenido un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara. Además, fue la misma Wanda quien días antes reveló que varios compañeros habrían manifestado su malestar por la llegada de Yanina.