Qué pasó en el encuentro de Yanina Latorre y Maru Botana en Masterchef

“No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, agregó y cerró con una letal indirecta para Yanina. “Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó

Yanina Latorre se cruzó con La Joaqui

Ya salieron a la luz los primeros cruces que tuvo la rubia en el programa conducido por Wanda Nara. Yanina Latorre fue elegida para reemplazar a Maxi López quien regreso a Europa para el nacimiento de su segundo hijo con su esposa Danielle.

El viernes por la mañana, Yanina Latorre grabó su primer programa y si bien todavía no sale al aire, trascendieron intimidades de lo que se vivió.

yanina masterchef Las fotos de Yanina Latorre en Masterchef.

Según revelaron en Intrusos, Yanina Latorre habría tenido un picante intercambio con La Joaqui a pesar de haber adelantado que iba por Wanda Nara. Además, fue la misma Wanda quien días antes reveló que varios compañeros habrían manifestado su malestar por la llegada de Yanina.