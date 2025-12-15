Rocío Marengo salió con los tapones de punta luego de recibir una catarata de críticas por publicar un video mostrando cómo se preparaba para su primer salida nocturna luego de dar a luz a su primer hijo.
La respuesta de Rocío Marengo tras ser cuestionada por salir mientras su bebé sigue en neonatología
Explosión en las redes sociales por el posteo de Rocío Marengo mostrando su look. La reacción de la rubia tras las críticas.
Días días atrás, Rocío Marengo tuvo una cesárea de urgencia por el adelanto de la fecha de nacimiento de Isidro quien sifue internado en neonatología.
Luego de la preocupación que sufrió por la salud de su bebé, Rocío Marengo asistió a una cena de fin de año, mostró su figura postparto y le dijeron de todo.
Varios usuarios cuestionaron a la rubia por no quedarse cuidando a su primogénito y hasta la acusaron de mala madre, algo que Rocio no dejó pasar, escribiendo un feroz descargo en su cuenta de instagram.
La feroz respuesta de Rocío Marengo
“La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”, arrancó haciendo referencia al aoutfit total look que eligió para su salida.
“Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”, siguió.
Además, Rocío Marengo abrió su corazón y contó intimidades de sus complicaciones durante el embarazo. “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.
"Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”, cerró furiosa.