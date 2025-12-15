La China Suárez comparada con Napoleón por su insólito look en Estambul

CHINA SUAREZ LOOK NAPOLEON El look de la China Suárez en Estambul que fue cuestionado.

Lejos de recibir elogios, los comentarios cuestionando su estilo no tardaron en llegar, comparándola incluso con Napoléon Bonaparte. "¿Quién la viste, Napoleón?", "Es San Martín", "¿Qué hace?", escribieron algunos usuarios indignados.

La China Suárez causó polémica con su make up

No es la primera vez que la China Suárez es destrozada por sus apuestas fashionistas en Estambul. Días antes la top fue de lo más criticada por su maquillaje.

Como toda una influencer, la China Suárez publicó un álbum de imágenes mostrando en detalle un maquillaje con llamativas pestañas y fuerte delineado de ojos como protagonista.

Lejos de dejarlo pasar, varias de sus seguidoras le llamaron la atención, acusándola de copiarle a las mujeres turcas por las túpidas pestañas que eligió. “Y tiene que ponerse las pestañas que usan las turcas”, “Si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?”, "Quá artificial todo China", fueron algunos de los comentarios que hicieron hincapié en su make up.

china suarez haterss Las fotos de la China Suárez que generaron indignación.

Fiel a su estilo picante, la China Suárez salió con los tapones de punta exponiendo a sus detractoras como nunca antes. Cansada de las críticas, la actriz fue por todo y publicó las fotos de los perfiles de todas las usuarias que dejaron comentarios negativos.