El último álbum de fotos de la China Suárez sigue generando revuelo, ahora con una nueva polémica por el llamativo look que eligió para su salida con Mauro Icardi.
La China Suárez comparada con Napoleón por su insólito look en Estambul
Explosión de críticas en las redes sociales por al atuendo que mostró la China Suárez desde Turquía. Los detalles
A días de la Navidad, la China Suárez disfrutó de una tarde al aire libre en Estambul, y aprovechando el clima invernal sorprendió con un atuendo que provocó toda una catarata de reacciones y críticas.
Fanática de las tendencias románticas, la China Suárez eligió una camisa con cuello alto, moño en el cueño, chaqueta de gamuza, pantalón engro y botas de media caña.
Lejos de recibir elogios, los comentarios cuestionando su estilo no tardaron en llegar, comparándola incluso con Napoléon Bonaparte. "¿Quién la viste, Napoleón?", "Es San Martín", "¿Qué hace?", escribieron algunos usuarios indignados.
La China Suárez causó polémica con su make up
No es la primera vez que la China Suárez es destrozada por sus apuestas fashionistas en Estambul. Días antes la top fue de lo más criticada por su maquillaje.
Como toda una influencer, la China Suárez publicó un álbum de imágenes mostrando en detalle un maquillaje con llamativas pestañas y fuerte delineado de ojos como protagonista.
Lejos de dejarlo pasar, varias de sus seguidoras le llamaron la atención, acusándola de copiarle a las mujeres turcas por las túpidas pestañas que eligió. “Y tiene que ponerse las pestañas que usan las turcas”, “Si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?”, "Quá artificial todo China", fueron algunos de los comentarios que hicieron hincapié en su make up.
Fiel a su estilo picante, la China Suárez salió con los tapones de punta exponiendo a sus detractoras como nunca antes. Cansada de las críticas, la actriz fue por todo y publicó las fotos de los perfiles de todas las usuarias que dejaron comentarios negativos.