Wanda Nara, Eugenia Tobal y la indirecta más letal hacia la China Suárez

Wanda Nara furiosa con la participación de Valu Cervantes en Masterchef

A días de la despedida de Valentina Cervantes, Yanina Latorre fue por más y reveló la interna entre Wanda Nara y la mujer de Enzo Fernández que no salió al aire.

Según explicó, Wanda Nara estaba indignada con las pretensiones de Cervantes para su último programa. "Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella’”, relató Yanina en su programa de radio de El Observador 107.9.

wanda milanesa valu cervantes El enojo de Wanda Nara con Valu Cervantes.

Según explicó la conductora, Valentina habría pedido no ser eliminada del certamen y retirarse por todo lo alto lo que no le habría caído nada bien a Wanda Nara. “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”, expresó.

Días antes salió a la luz que Wanda Nara le habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández, a pesar de estar en pareja con Valu, lo que habría generado la furia de la morocha con Wanda.