El único lago del planeta Tierra que se utiliza para producir electricidad y obtener gas

Allí, en plataformas flotantes que parecen naves silenciosas, ingenieros bombean el gas desde zonas profundas, lo purifican y lo envían a tierra firme para alimentar plantas que hoy abastecen una parte clave de la red eléctrica nacional. En un continente que lucha contra la escasez energética, este lago se volvió una especie de milagro técnico.

Lago Kivu (1)

El lago compartido por Ruanda y República del Congo

La extracción también cumple una segunda función esencial, reduce el riesgo de una erupción limnica, ese fenómeno raro y devastador en el que los gases atrapados podrían liberarse de golpe, sofocando a poblaciones enteras. Lo que en otras regiones del planeta Tierra sería una amenaza natural inmanejable, aquí se convierte en una estrategia de supervivencia que, al mismo tiempo, impulsa desarrollo económico.

Del lado congoleño, el gas del lago también se ha convertido en un recurso estratégico. Aunque su explotación avanza con mayor cautela, se estudian proyectos para usar el metano en energía industrial y en el suministro doméstico. Ambas orillas, con historias diferentes y ritmos distintos, comparten, sin embargo, la misma certeza.