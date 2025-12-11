Explosión por el apodo íntimo de Maxi López a Wanda Nara

maxi lopez wanda naraa Maxi López saludó a Wanda Nara por su cumpleaños.

Para homenajear a Wanda Nara en su día especial, Maxi López publicó una imagen de ambos riendo en las cocinas de Masterchef y acompañó la postal con un saludo en el que reveló cómo le dice a la rubia en la intimidad. "¡Feliz Cumple Wanda Solange!", escribió sacando a la luz el segundo nombre de la top.

Maxi López se suma al streaming

Maxi López se ha convertido en una de las revelaciones del 2025 siendo una de las figuras más invitadas a programas de TV y streaming.

En medio de todo el revuelo que está generando su regreso al país salió a la luz que Maxi López habría decidido mudarse a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas.

"Va a venir un tiempo a la Argentina con Daniela, su esposa, y sus hijos, pero ya está haciendo foco en esto más otros proyectos que tiene, algunos deportivos”, explicó Karina Iavícoli en Intrusos. “Lo concreto es que en el verano lo vamos a tener sentado en una silla en el streaming de Olga”, siguió sobre la propuesta laboral que aceptó Maxi López.

"Igual se va a quedar unos meses, no es para siempre”, agregó sobre el futbolista que se tomó unos días para viajar a Suiza a reencontrarse con su mujer que tendrá a su segundo hijo en el mes de diciembre.