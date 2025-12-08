En medio de un gran año profesional con su participación en Masterchef Celebrity, Maxi López se ha convertido en una de las revelaciones del 2025.
¡Confirmado! Maxi López se muda a la Argentina y ¿vivirá con Wanda Nara?
En Intrusos revelaron qué pasará con Maxi López en los próximos meses y cómo será su vínculo con Wanda Nara. Los detalles
Desde que regresó a la Argentina, Maxi López no para de causar sensación en cada una de sus apareiciones, en especiales, en los canales de streaming.
Por este motivo, Maxi López habría decidido mudarse a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas. "Va a venir un tiempo a la Argentina con Daniela, su esposa, y sus hijos, pero ya está haciendo foco en esto más otros proyectos que tiene, algunos deportivos”, explicó Karina Iavícoli en Intrusos.“Lo concreto es que en el verano lo vamos a tener sentado en una silla en el streaming de Olga”, siguió sobre la propuesta laboral que aceptó Maxi López.
"Igual se va a quedar unos meses, no es para siempre”, agregó sobre el futbolista que se tomó unos días para viajar a Suiza a reencontrarse con su mujer que tendrá a su segundo hijo en el mes de diciembre.
Maxi López bancó la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi
Antes de su viaje a Europa, Maxi López visitó Sálvese Quien Pueda y habló sin filtros de su vínculo actual con Wanda Nara, su pelea con Mauro Icardi y hasta el romance de su ex compañero con la China Suárez.
"Le darías a China Suárez?", lanzó Yanina Latorre y el ex futbolista sorprendió con su respuesta, en especial luego de su público enfrentamiento con Mauro Icardi.
“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi López.
“Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, agregó luego sobre Mauro Icardi y La China.