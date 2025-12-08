¡Confirmado! Maxi López se muda a la Argentina y ¿vivirá con Wanda Nara?

"Igual se va a quedar unos meses, no es para siempre”, agregó sobre el futbolista que se tomó unos días para viajar a Suiza a reencontrarse con su mujer que tendrá a su segundo hijo en el mes de diciembre.

Maxi López bancó la pareja de la China Suárez y Mauro Icardi

Antes de su viaje a Europa, Maxi López visitó Sálvese Quien Pueda y habló sin filtros de su vínculo actual con Wanda Nara, su pelea con Mauro Icardi y hasta el romance de su ex compañero con la China Suárez.

"Le darías a China Suárez?", lanzó Yanina Latorre y el ex futbolista sorprendió con su respuesta, en especial luego de su público enfrentamiento con Mauro Icardi.

maxi lopez china mauro Maxi López opinó del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez.

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi López.

“Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, agregó luego sobre Mauro Icardi y La China.