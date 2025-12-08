¡Bomba total! Wanda Nara mostró cómo está su figura para el verano

wanda bikini verano Wanda Nara causó sensación con su renovada figura.

Entre sus elecciones, Wanda Nara apostó por una microbikini animal print de su propia línea de trajes de baño que combinó con pantalón de jogging al tono. "Palpitando el verano ", escribió provocando todo un terremoto de reacciones.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Nico Occhiato?

Días antes, Wanda Nara fue acusada de querer seducir a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de la revista Gente.

Fue Yanina Latorre la primera en publicar un video donde Flor Jazmín Peña hablaba de su enojo por la actitud de una famosa con su novio.

“¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, reveló luego en Sálvese Quien Pueda.

flor jazmin nico Flor Jazmín Peña indignada con Wanda Nara.

“Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”, siguió sobre el escándalo que sacudió la gala.

Además de suWanda Nara vivió un incómodo momento con Leandro Paredes, con quien se la vinculó meses atrás cuando se viralizó un video de ambos en una pileta.

Según reveló Mariana Brey, Wanda Nara habría ignorado a Leandro Paredes cuando el jugador trató de saludarla mientras tomaban la foto final.