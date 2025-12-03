¡Escándalo! Pampita furiosa con Wanda Nara en la tapa de Gente

wanda mirtha paredes El enojo de Pampita por culpa de Wanda Nara.

Según explicó Marcela Tauro en Intrusos, Pampita estaba "odiada" con el sitio que ocupó Wanda Nara quien estuvo sentada al lado de Mirtha Legrand. Además, la modelo se habría rehusado a ocupar su lugar cuando José María Listorti le pidió que se sentara.

Pampita cobra por dar entrevistas y estalló el escándalo

Luego de las comentadas entrevistas de la China Suárez a Mario Pergolini y Moria Casán, trascendió que Pampita fue invitada al programa de Pergolini.

A pesar de la invitación, Pampita le habría pedido una gran suma de dinero para visitar al conductor que no dudó en mandarle al frente.

ANGIE BALBIANI ROBO PAMPITA Cuánto cobra Pampita por dar entrevistas.

Además, Yanina Latorre cuestionó el accionar de Pampita con Pergolini y reveló cuánto dinero habría pedido la top. "Te llaman de invitada y te van a hacer una nota, me parece que no. Fue lo de a lo de Susana, le cobró 11000 dólares, no abrió la boca. Muchas veces está como excusa para no ir igual me pare igual", arrancó la rubia en SQP.

"Voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streams también. Con razón nunca quiso venir. Para hacer apariciones públicas e ir a televisión Pampita llega hasta 11 mil dólares", siguió dejando a su panel impactado con la suma.