El Mago Black adelgazó 28 kilos ¿dieta? ¿ejercicio? ¿cuál fue su truco?

¿Cómo hizo el Mago Black para adelgazar 28 kilos?

Junto a varias fotografìas del clásico "antes y después", escribió: “Ya casi 4 meses. 28 kilos se fueron. Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”. Mucho más que un simple truco.

“Siempre podés empezar a quererte”, dijo luego, motivando a sus seguidores a cambiar sus hábitos para encontrar su mejor versión.

No faltaron los comentarios de sus followers, quienes lo felicitaron, celebraron su cambio y lo alentaron a seguir.

La lucha del Mago Black contra las adicciones

Desde hace años el Mago Black admitió públicamente haber caído en un circuito de consumo excesivo: alcohol, cigarrillo, vida desordenada. Confesó que en su peor momento llegaba a beber “una botella de fernet por día”, dormir hasta media tarde y no tener rutina sana. Su salud, obviamente, se vio muy afectada.

El punto límite llegó en 2025, luego de una conversación fuerte con su hija, que lo enfrentó a la realidad: “¿Te viste cómo estás? ¿No te da vergüenza presentarte así?” -según información del sitio TN.

Ese llamado lo conmovió. Se prometió que no iba a prometer nada: iba a actuar. Eliminó el alcohol, dejó el cigarrillo, cambió hábitos, se levantó a horarios saludables, empezó a hacer actividad física, cuidarse. Lo resumió 40 días después con una publicación en redes: “40 días sin alcohol. 40 días comiendo sano. 40 días trotando. 40 días ordenado. Vamos por más.” Luego continuó hasta llegar a los 28 kilos y, según parece, va por más.