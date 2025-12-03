El Mago Black adelgazó 28 kilos ¿dieta? ¿ejercicio? ¿cuál fue su truco?

Miguel Ángel Bruno, el verdadero nombre de El Mago Black, tiene un lugar muy bien ganado en el mundo de la televisión y el entretenimiento. Después de su "prime" cuando participaba en el programa de Susana Giménez, no paró de trabajar y siguió muy activo en las redes sociales.
En estos días Black sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir imágenes de su impactante cambio físico tras bajar casi 30 kilos. Como si fuera poco, aseguró que logró mejorar su calidad de vida.
¿Cómo hizo el Mago Black para adelgazar 28 kilos?
Junto a varias fotografìas del clásico "antes y después", escribió: “Ya casi 4 meses. 28 kilos se fueron. Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”. Mucho más que un simple truco.
“Siempre podés empezar a quererte”, dijo luego, motivando a sus seguidores a cambiar sus hábitos para encontrar su mejor versión.
No faltaron los comentarios de sus followers, quienes lo felicitaron, celebraron su cambio y lo alentaron a seguir.
La lucha del Mago Black contra las adicciones
Desde hace años el Mago Black admitió públicamente haber caído en un circuito de consumo excesivo: alcohol, cigarrillo, vida desordenada. Confesó que en su peor momento llegaba a beber “una botella de fernet por día”, dormir hasta media tarde y no tener rutina sana. Su salud, obviamente, se vio muy afectada.
El punto límite llegó en 2025, luego de una conversación fuerte con su hija, que lo enfrentó a la realidad: “¿Te viste cómo estás? ¿No te da vergüenza presentarte así?” -según información del sitio TN.
Ese llamado lo conmovió. Se prometió que no iba a prometer nada: iba a actuar. Eliminó el alcohol, dejó el cigarrillo, cambió hábitos, se levantó a horarios saludables, empezó a hacer actividad física, cuidarse. Lo resumió 40 días después con una publicación en redes: “40 días sin alcohol. 40 días comiendo sano. 40 días trotando. 40 días ordenado. Vamos por más.” Luego continuó hasta llegar a los 28 kilos y, según parece, va por más.