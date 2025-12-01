Dieta para adelgazar: 2 recetas de brownie sin harina y sin azúcar para comer saludable

El brownie es uno de los grandes clásicos de la repostería estadounidense y una de las recetas más buscadas por los amantes del chocolate. Este postre húmedo y tentador nació por error en 1896, cuando un pastelero olvidó agregar levadura, dando origen a una preparación densa y deliciosa que hoy conquista mesas en todo el mundo.
Su nombre proviene de un personaje de la mitología escocesa llamado brownie, un espíritu hogareño asociado al color marrón del bizcocho. En esta oportunidad, te enseñamos cómo preparar dos recetas, ambas pensadas para quienes buscan opciones más livianas, sin harina ni azúcar, para incorporar en la dieta.
La primera es un brownie sin harina y sin azúcar, elaborado con harina de almendras y edulcorante para lograr una textura húmeda e intensa en chocolate. La segunda es una alternativa igualmente saludable, hecha con cacao en polvo y fruta pisada, banana o manzana rallada, que aporta dulzor natural y un resultado suave, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Receta: brownie sin harina ni azúcar
- 200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten para fundir
- 200 g de manteca light sin lactosa
- 3 huevos
- 1 cda. de stevia
- 50 ml de leche de almendras
- 1 cucharada de aceite de oliva o coco
- 1 cdta. de esencia vainilla
- 70 g de harina de almendras
- 100 g de nueces (opcional)
Cómo preparar brownie saludable sin harina ni azúcar, paso a paso
- Primero, en una olla a fuego medio, derrite la manteca junto con el chocolate troceado sin dejar de remover. Reserva y deja atemperar.
- En un bowl, bate los huevos con el edulcorante, suma la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Vuelve a batir.
- Añade el chocolate derretido a temperatura ambiente y bate nuevamente. Suma también la harina de almendras y vuelve a batir.
- Trocea las nueces y súmalas a la masa, mezclando con una espátula. Vierte la preparación en un molde rectangular, de silicona engrasado. También puede ser de aluminio.
- Para terminar, coloca algunas nueces por encima del brownie y, con el horno precalentado, hornea durante 20 minutos a 180°C. Cocina entre 17 y 23 minutos, deja enfriar y sirve.
Trucos para que el brownie sin harina salga perfecto
- Usa chocolate de calidad: derrite el chocolate junto con la manteca y luego agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
- Engrasa bien el molde con manteca y harina: no usar aerosol ni margarina.
- Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
- Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.
Brownie saludable con pocos ingredientes: sin harina ni azúcar
Esta es mi receta saludable del brownie exprés en el microondas:
Ingredientes:
- 1 huevo
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 sobre de stevia
- 1 banana pisada (puede ser manzana rallada)
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- Nueces picadas (opcional)
Procedimiento:
- Primero, pisa la banana con un tenedor hasta formar un puré.
- Luego, en un bowl apto para microondas, mezcla un huevo con la banana, el cacao amargo, el polvo de hornear y la stevia.
- Mezcla bien todos los ingredientes y agrega las nueces picadas.
- Cocina el brownie saludable en el microondas durante 4 minutos o hasta que quede esponjoso y húmedo.