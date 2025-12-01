Dieta para adelgazar: 2 recetas de brownie sin harina y sin azúcar para comer saludable

Su nombre proviene de un personaje de la mitología escocesa llamado brownie, un espíritu hogareño asociado al color marrón del bizcocho. En esta oportunidad, te enseñamos cómo preparar dos recetas, ambas pensadas para quienes buscan opciones más livianas, sin harina ni azúcar, para incorporar en la dieta.

La primera es un brownie sin harina y sin azúcar, elaborado con harina de almendras y edulcorante para lograr una textura húmeda e intensa en chocolate. La segunda es una alternativa igualmente saludable, hecha con cacao en polvo y fruta pisada, banana o manzana rallada, que aporta dulzor natural y un resultado suave, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.