Siguen saliendo a la luz las intimidades y detalles más explosivos de la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente ahora con un nuevo bombazo sobre Wanda Nara.
¡Confirmado! Wanda Nara quiso seducir a Nico Occhiato en la gala de Gente
Durante el evento, Yanina Latorre reveló que una famosa quiso seducir a Nico Occhiato provocando la furia de Flor Jazmín Peña, quien vio todo con sus propios ojos. Inmediatamente las redes estallaron señalando a Julieta Poggio como la responsable, y ahora Yanina reveló el nombre generando un terremoto de reacciones.
“¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, comenzó diciendo enSQP.
“Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”, siguió sobre el escándalo que sacudió la gala.
Wanda Nara ninguneó a Leandro Paredes
Además de su polémica con Nico Occhiato, Wanda Nara vivió un incómodo momento con Leandro Paredes, con quien se la vinculó meses atrás cuando se viralizó un video de ambos en una pileta.
En la grabación se puede ver a la conductora de Masterchef Celebrity y Leandro Paredes jugando en una pileta. El futbolista levanta a Wanda y se tirá al agua.
Según reveló Mariana Brey todo sucedió cuando realizaban la foto de la gran tapa con todas las figuras sentadas y un llamativo espacio vacío entre Mirtha Legrand y Leandro Paredes destinado para Lionel Messi, cuya imagen se tomó en Miami.
En ese momento Mirtha Legrand le pidió a Wanda Nara que se acercara para hablar cuando Leandro Paredes quiso saludarla y la rubia lo habría ignorado por completo enfrente de todos los presentes.