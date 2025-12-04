¡Confirmado! Wanda Nara quiso seducir a Nico Occhiato en la gala de Gente

nico flor jazmin Flor Jazmín Peña indignada con Wanda Nara.

“Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”, siguió sobre el escándalo que sacudió la gala.

Wanda Nara ninguneó a Leandro Paredes

Además de su polémica con Nico Occhiato, Wanda Nara vivió un incómodo momento con Leandro Paredes, con quien se la vinculó meses atrás cuando se viralizó un video de ambos en una pileta.

En la grabación se puede ver a la conductora de Masterchef Celebrity y Leandro Paredes jugando en una pileta. El futbolista levanta a Wanda y se tirá al agua.

Según reveló Mariana Brey todo sucedió cuando realizaban la foto de la gran tapa con todas las figuras sentadas y un llamativo espacio vacío entre Mirtha Legrand y Leandro Paredes destinado para Lionel Messi, cuya imagen se tomó en Miami.

wanda mirtha paredes Aseguran que Wanda Nara ignoró a Leandro Paredes.

En ese momento Mirtha Legrand le pidió a Wanda Nara que se acercara para hablar cuando Leandro Paredes quiso saludarla y la rubia lo habría ignorado por completo enfrente de todos los presentes.