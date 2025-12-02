Luego de la comentada salida y despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity, salió a la luz la razón del enojo de Wanda Nara con la mujer de Enzo Fernández.
¡Se supo! El enojo secreto de Wanda Nara con Valentina Cervantes: "Con ínfulas de estrella"
Yanina Latorre reveló la verdad de la mala relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes. Todos los detalles
Fue Yanina Latorre quien reveló más detalles de la feroz interna entre Wanda Nara y Valentina Cervantes asegurando que la conductora de Masterchef estaría indignada con las pretensiones de Cervantes para su último programa.
"Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella’”, relató Yanina en su programa de radio de El Observador 107.9.
Según explicó la conductora, Valentina habría pedido no ser eliminada del certamen y retirarse por todo lo alto lo que no le habría caído nada bien a Wanda Nara. “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”, expresó.
Qué dijo Valentina Cervantes de Wanda Nara
Valentina Cervantes decidió bajarse de Masterchef Celebrity para acompañar a Enzo Fernández en Europa y no se guardó nada sobre Wanda Nara.
Como todos los eliminados, Valu tuvo una entrevista íntima con Verónica Lozano y dio detalles explosivos sobre su relación con Wanda Nara durante las grabaciones.
“Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aseguró Cervantes. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada", dijo sobre sus diferencias con Wanda.
Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en los prgramas. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.