¡Se supo! El enojo secreto de Wanda Nara con Valentina Cervantes: "Con ínfulas de estrella"

Según explicó la conductora, Valentina habría pedido no ser eliminada del certamen y retirarse por todo lo alto lo que no le habría caído nada bien a Wanda Nara. “Quería retirarse con un buen plato y Wanda habría dicho: ‘¿Quién sos?’”, expresó.

Qué dijo Valentina Cervantes de Wanda Nara

Valentina Cervantes decidió bajarse de Masterchef Celebrity para acompañar a Enzo Fernández en Europa y no se guardó nada sobre Wanda Nara.

Como todos los eliminados, Valu tuvo una entrevista íntima con Verónica Lozano y dio detalles explosivos sobre su relación con Wanda Nara durante las grabaciones.

Valentina Cervantes habló de su relación con Wanda Nara.

“Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aseguró Cervantes. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada", dijo sobre sus diferencias con Wanda.

Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en los prgramas. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.