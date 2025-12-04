Un testigo contó cómo fue el beboteo de Wanda Nara a Nico Occhiato

Siguen saliendo a la luz las intimidades y detalles sobre el polémico episodio que vivieron Wanda Nara y Nico Occhiato en la gala de los Personajes del Año de la Revista Gente.
Fue Yanina Latorre la primera en revelar el bombaco luego de contar que una mega famosa quiso seducir a Nico Occhiato provocando la furia de Flor Jazmín Peña, quien vio todo con sus propios ojos.
Además, en el video publicado por Yanina Latorre, Flor Jazmín Peña le preguntó a Fer Dente por lo sucedido y el actor afirmó sus sospechas sobre la actitud de Wanda hacia Occhiato.
Ahora, Fer Dente fue por más y contó todo en una entrevista con el programa de Moria Casán. “Se te indicó como el testigo de la apoyadita de pechos de Wanda a Occhiato ¿Qué viste? ¿Qué no viste?”, preguntó la ONE.
¿Fer Dente prendió fuego a Wanda Nara?
“Yo voy a decir lo que pasó y voy a contar la verdad. Yo estaba al lado de Flor Jazmín y Sofi Martínez, y Nico Occhiato estaba abajo. Nico llegó un poquito después y después llega Wanda”, comenzó relatando.
“No sé qué pasó, porque hubo como un desfile de saludos en ese momento. Después está lo del video, lo que hace Yanina... Grabó. Subió una historia donde Flor Jazmín Peña, como que estaba enojada”, dijo pícaro.
Si bien no quiso ahondar en el tema, Fer Dente destacó el vínculo de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.“Lo único que voy a decir es que los dos funcionan muy bien como pareja. Algo le había molestado y Nicolás fue un caballero, estaba como muy bien conteniendo a ella. Algo pasó, pero la verdad es que me hubiera encantado ver qué pasó”, explicó.
¿Qué pasó entre Wanda Nara y Leandro Paredes en la gala de GENTE?
Además de su episodio con Nico Occhiato, Wanda Nara vivió un incómodo momento con Leandro Paredes, con quien se la vinculó meses atrás cuando se viralizó un video de ambos en una pileta.
Según reveló Mariana Brey todo sucedió cuando realizaban la foto de la gran tapa con todas las figuras sentadas y un llamativo espacio vacío entre Mirtha Legrand y Leandro Paredes destinado para Lionel Messi, cuya imagen se tomó en Miami.
En ese momento Mirtha Legrand le pidió a Wanda Nara que se acercara para hablar cuando Leandro Paredes quiso saludarla y la rubia lo habría ignorado por completo enfrente de todos los presentes.