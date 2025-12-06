Moria Casán lanzó una bomba sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: "Ella sabía todo"

Moria Casán no para de ser noticia con sus picantísimas declaraciones ahora lanzando una filosa teoría sobre la comentada separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años juntos.
La ONE arrancó su programa del jueves más filosas que nunca contando todo lo que pasó en la gala de los Personajes del Año de la revista Gente donde se cruzó con Nico Vázquez. "Saben cuando empezó (el conflicto entre Nico y Gimena Accardi) en los Martín Fierro de teatro. Yo percibí toda la tensión. Estaban Nico, Gimena y Dai Fernández. Yo note tensión de Gimena. La otra tiene carita de yo no fui", lanzó Moria filosa sobre la nueva novia del actor.
Luego, sus panelistas mencionaron la llamativa ausencia de Gimena Accardi en la gala y Moria Casán fue por todo "Esta es la más astuta del condado. Ella sabía todo y dijo antes de quedar como cornalito yo me como un cuerno y no me importa nada", dijo haciendo referencia a la conferencia de prensa en la que Gimena admitió su infidelidad.
"Ellos son tan especiales tan amorosos, pero yo siento que la mujer sabe cuando el hombre está en otra cosa y el se terminó enamorando de la compañera. Ella sabÍa, para mí lo han hablado y ella dijo yo voy a decir algo porque yo este no me lo banco", cerró la diva.
Moria Casán sin filtros sobre la tapa de Gente
Como no podía ser de otra manera, Moria Casán dijo presente en la fiesta que incluyó a figuras como Yanina Latorre, Mirtha Legrand, Nico Vázquez, Migue Granados, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Nico Occhiato, Paula Chaves, Valeria Mazza, Julieta Poggio y los influencers y streamers del momento.
"Muchas zorritas andando por ahí... mucho influencer que paga por estar siguió. "¿Quiénes son?", dijo Moria sobre los famosos elegidos para formar parte de la tapa del 2025.
“El folclore también de encontrarnos, chusmear. ¡Cuánta papada transpirada! ‘¡Hace dos papadas que no te veo! Tenía ganas de decirle a uno’”, agregó Moria Casán quien reveló que luego de su primera tapa acostada la producción de Gente decidió poner un almohadon exclusivo para ella. "No lo llevé yo me lo dieron", dijo.