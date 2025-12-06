Moria Casán lanzó una bomba sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: "Ella sabía todo"

moria casan tapa gente La escandalosa revelación de Moria Casán sobre Nico Vázquez y Gimena Accardi.

"Ellos son tan especiales tan amorosos, pero yo siento que la mujer sabe cuando el hombre está en otra cosa y el se terminó enamorando de la compañera. Ella sabÍa, para mí lo han hablado y ella dijo yo voy a decir algo porque yo este no me lo banco", cerró la diva.

Moria Casán sin filtros sobre la tapa de Gente

Como no podía ser de otra manera, Moria Casán dijo presente en la fiesta que incluyó a figuras como Yanina Latorre, Mirtha Legrand, Nico Vázquez, Migue Granados, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Nico Occhiato, Paula Chaves, Valeria Mazza, Julieta Poggio y los influencers y streamers del momento.

"Muchas zorritas andando por ahí... mucho influencer que paga por estar siguió. "¿Quiénes son?", dijo Moria sobre los famosos elegidos para formar parte de la tapa del 2025.

“El folclore también de encontrarnos, chusmear. ¡Cuánta papada transpirada! ‘¡Hace dos papadas que no te veo! Tenía ganas de decirle a uno’”, agregó Moria Casán quien reveló que luego de su primera tapa acostada la producción de Gente decidió poner un almohadon exclusivo para ella. "No lo llevé yo me lo dieron", dijo.