Semanas atrás, Luciana Salazar sorprendió al revelar la difícil situación económica que está atravesando en medio de su batalla judicial contra Martín Redrado.
¿En crisis? Luciana Salazar vende su ropa usada en un sitio de internet
Desde hace años, Luciana Salazar acusa a Martín Redrado de no pagarle el dinero acordado para su hija Matilda. "Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, explicaba en Puro Show.
"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación. A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, decía.
Ahora, en Puro Show revelaron que Luciana Salazar está vendiendo la ropa de lujo suya y de su hija Matilda en un sitio online. "Está muy barato, en serio, porque no existe un precio en un local. Pero el tema es ese, el tema es tener, ser flaquita como Luli para poder pasarle”, comentaron sobre los precios que van desde 28.000 pesos a los 1.200.000.
Cuántos millones de dólares le pide Luciana Salazar a Martín Redrado
Martín Redrado le habría ofrecido a Salazar 100 mil dólares para cerrar la cuestión judicial, sin embargo Luciana Salazar rechazó la propuesta y pidió un monto mayor.
En Puro Show explicaron que Luciana Salazar habría exigido un millón de dólares por lo que no pudieron llegar a un acuerdo final y seguirían con su disputa legal. “Ellos arreglaron un monto que es alto y esto que ofreció Redrado para arreglar era un chiste al lado de lo que habían acordado”, dijeron.