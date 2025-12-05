¿En crisis? Luciana Salazar vende su ropa usada en un sitio de internet

Desde hace años, Luciana Salazar acusa a Martín Redrado de no pagarle el dinero acordado para su hija Matilda. "Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, explicaba en Puro Show.

"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación. A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, decía.