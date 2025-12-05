¡Bombazo! ¿Camila Mayan quiso seducir al candidato de Zaira Nara?

zaira bauletti

"Es fachero Bauletti. Yo una vez lo vi acá cuando vinieron al canal los dos. Y ellos dijeron algo así como que no invitan a las mujeres a salir. Entonces, ¿Qué hacés? Tengo la misma pregunta que me hacen ustedes cuando me dicen cómo hacen para tener algo con ellos" dijo Cami sin filtros aunque Zaira Nara todavía no hace declaraciones al respecto.

¿Qué pasa entre Zaira Nara e Ian Lucas?

Días antez, Zaira Nara fue relacionada con Ian Lucas, el famoso influencer y youtuber que está causando sensación en Masterchef Celebrity y que tendría un amorío con Evangelina Anderson.

"Sin bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos. Lo de Bauletti es puro verso y lo hacen para para distraer", expresaron desde el círculo íntimo de Ian Lucas.

evangelina ian esteban mirol Zaira Nara fue relacionada con Ian Lucas.

Mientras tanto las redes sociales estallaron con la viralización de un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson juntos en un reconocido boliche de Buenos Aires.

En las imágenes se puede ver a los dos hablando muy acaramelados y hasta se visualiza un roce de labios que confirmaría los rumores sobre el intenso romance que nació en las cocinas de Masterchef Celebrity donde ambos se lucen como participantes.