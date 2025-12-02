A pesar de su escandaloso y polémico romance con el economista Martín Redrado, Luciana Salazar es muy reservada cuando hablar de su vida romántica se trata.
Luciana Salazar prendió fuego a Lionel Messi: ¿hubo romance?
La tremenda reacción de Luciana Salazar cuando le preguntaron sobre su vínculo con Lionel Messi. Los detalles
Durante años, Luciana Salazar ha sido vinculada con figuras de fama mundial como Luis Miguel, Julián Álvarez y hasta el capitán de la selección, Lionel Messi.
Por este motivo, Hector Mauggeri, no dudó en preguntarle a Luciana Salazar por los rumores sobre su supuestos encuentros con Lionel Messi.
“¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?”, preguntó el periodista de Revista Caras. Lejos de despejar las especulaciones, Luciana Salazar aumentó el misterio con su respuesta. “No puedo contestar”, afirmó sin negar los rumores.
Luciana Salazar habló de los comentarios que hace su hija sobre sus atrevidos atuendos
De lo más sexy, Luciana Salazar se ha convertido en una de las famosas argentinas más osadas a la hora de imponer tendencia.
Dueña de una figura despampanante, Luciana Salazar no dudá en resaltar su lomazo apostando por los looks más reveladores como el que eligió para celebrar sus 45 años.
Para su festejo de cumpleaños, Luciana Salazar se la jugó al máximo lucieindo un bodysuit transparente que dejaba a la vista su ropa interior, algo que no pasó desapercibido para su hija Matilda.
Fue la misma Luciana Salazar quien en una entrevista reveló la reacción de la pequeña al ver una foto de su look. "¿No te da vergüenza, mamá?", fue la consulta de Matilda.
Sin filtros, Luciana Salazar confesó que le dijo que no y le explicó que estaba en malla y no ropa interior. "Matu todavía es muy conservadora. Está con las vergüenzas, es muy chiquitita", afirmó sobre las contundentes opiniones de su hija sobre su elecciones estilísticas.