Luciana Salazar prendió fuego a Lionel Messi: ¿hubo romance?

luli messi Qué dijo Luciana Salazar sobre Lionel Messi.

“¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?”, preguntó el periodista de Revista Caras. Lejos de despejar las especulaciones, Luciana Salazar aumentó el misterio con su respuesta. “No puedo contestar”, afirmó sin negar los rumores.

Luciana Salazar habló de los comentarios que hace su hija sobre sus atrevidos atuendos

De lo más sexy, Luciana Salazar se ha convertido en una de las famosas argentinas más osadas a la hora de imponer tendencia.

Dueña de una figura despampanante, Luciana Salazar no dudá en resaltar su lomazo apostando por los looks más reveladores como el que eligió para celebrar sus 45 años.

Para su festejo de cumpleaños, Luciana Salazar se la jugó al máximo lucieindo un bodysuit transparente que dejaba a la vista su ropa interior, algo que no pasó desapercibido para su hija Matilda.

Fue la misma Luciana Salazar quien en una entrevista reveló la reacción de la pequeña al ver una foto de su look. "¿No te da vergüenza, mamá?", fue la consulta de Matilda.

luciana salazar bombacha El atrevido look de Luciana Salazar para celebrar su cumpleaños.

Sin filtros, Luciana Salazar confesó que le dijo que no y le explicó que estaba en malla y no ropa interior. "Matu todavía es muy conservadora. Está con las vergüenzas, es muy chiquitita", afirmó sobre las contundentes opiniones de su hija sobre su elecciones estilísticas.