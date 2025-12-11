Luego de que se confirmara que la Justicia le negó el arresto domiciliario a Morena Rial, salió a la luz que la joven estaría embarazada de su tercer hijo.
¿Quién sería el padre del tercer hijo de Morena Rial?
En medio de rumores sobre un supuesto embarazo de Morena Rial se conoció quien sería el progenitor. Los detalles
Según trascendió, Morena Rial tendría un atraso de tres o cuatro meses y en los próximos días le harían los análisis correspondientes para corroborar su situación.
Una vez más, fue su abogado y amigo íntimo el que dio detalles. "Tiene todos los síntomas, náuseas, siente que como que le patea dentro”, detalló aumentando las sospechas sobre un posible embarazo.
En cuanto al padre de la criatura, el letrado reveló que sería Rodrigo R, el joven que Morena Rial conoció en un evento religioso y con quien mantenía una relación antes de su detención e ingreso al penal. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla enGossip.
¿Quién cuida a los hijos de Morena Rial?
Días antes de esta impactante revelación, Jorge Rial rompió el silencio y habló del presente de sus nietos Francesco y Amadeo.
"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso... Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, explicó el conductor a las cámaras de Intrusos.
Además Jorge Rial se refirió a la situación judicial de Morena Rial y qué pasará las próximas semanas. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.
Además, se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas. En cuanto a su futuro, si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.