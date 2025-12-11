¿Quién sería el padre del tercer hijo de Morena Rial?

En cuanto al padre de la criatura, el letrado reveló que sería Rodrigo R, el joven que Morena Rial conoció en un evento religioso y con quien mantenía una relación antes de su detención e ingreso al penal. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla enGossip.

¿Quién cuida a los hijos de Morena Rial?

Días antes de esta impactante revelación, Jorge Rial rompió el silencio y habló del presente de sus nietos Francesco y Amadeo.

"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso... Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, explicó el conductor a las cámaras de Intrusos.

jorge rial nietos Jorge Rial reveló cómo están los hijos de Morena Rial.

Además Jorge Rial se refirió a la situación judicial de Morena Rial y qué pasará las próximas semanas. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.

Además, se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas. En cuanto a su futuro, si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.