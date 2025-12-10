Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona

morena rial juicio oral Morena Rial en su peor momento.

Horas antes de que saliera esta información, en el Run Run del Espectáculo contaron que la joven quien haca poco recibió autorización para usar su celular dentro de la cárcel, está desesperada ya que todo indicaría que pasará Navidad y Año Nuevo tras las rejas, lejos de sus hijos.

¿Qué pasará con los hijos de Morena Rial?

Mientras la situación de Morena Rial sigue complicándose día tras días, Jorge Rial rompió el silencio y por primera vez habló de sus nietos Francesco y Amadeo.

"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso... Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, explicó el conductor a las cámaras de Intrusos.

jorge rial nietos Jorge Rial reveló cómo están los hijos de Morena Rial.

Además Jorge Rial se refirió al proceso que enfrentará Morena Rial en los próximos días. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.