Luego de que el abogado de Morena Rial revelara que la joven está atravesando los días más difíciles desde su ingreso al penal de Magdalena, se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas.
Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona
En las últimas horas se confirmó que se complicó la situación judicial de Morena Rial y la pena que podría recibir.
Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia a través de cuenta de X junto al documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor.
En cuanto al futuro de Morena Rial si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.
Horas antes de que saliera esta información, en el Run Run del Espectáculo contaron que la joven quien haca poco recibió autorización para usar su celular dentro de la cárcel, está desesperada ya que todo indicaría que pasará Navidad y Año Nuevo tras las rejas, lejos de sus hijos.
¿Qué pasará con los hijos de Morena Rial?
Mientras la situación de Morena Rial sigue complicándose día tras días, Jorge Rial rompió el silencio y por primera vez habló de sus nietos Francesco y Amadeo.
"Los nietos están muy bien, el más chiquito está con Rocío a tres cuadras de casa, antes de ayer pasó todo el día conmigo, estrenamos la pileta, está gordito, hermoso... Están muy bien los dos, están tan lindos, la verdad que por ese lado está todo bien”, explicó el conductor a las cámaras de Intrusos.
Además Jorge Rial se refirió al proceso que enfrentará Morena Rial en los próximos días. “Tiene los tiempos legales como para cualquier persona común y corriente, sin ningún beneficio, todavía está detenida esperando que haya una resolución de la Cámara”, cerró.