El dato más alarmante sobre el posible embarazo de Morena Rial

morena rial reclusas Morena Rial podría estar embarazada.

"Si llega a estar embarazada, vamos a plantear el período de morigeración. La situación está cambiando, porque no entra en un artículo sino en dos”, siguió sobre como seguiría la defensa a partir de ahora.

Morena Rial en su peor momento

Luego de que el abogado de Morena Rial revelara que la joven está atravesando los días más difíciles desde su ingreso al penal de Magdalena, se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas.

Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia a través de cuenta de X junto al documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor.

En cuanto al futuro de Morena Rial si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.