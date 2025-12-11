Luego de que se confirmara que la Justicia le negó el arresto domiciliario a Morena Rial, salió a la luz que la joven estaría embarazada de su tercer hijo.
El dato más alarmante sobre el posible embarazo de Morena Rial
El abogado de Morena Rial dio detalles impactantes tras la revelación que podría cambiar su situación judicial. Los detalles
En el Diario de Mariana revelaron que sus abogados habrían presentado un escrito explicando la situación. “El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”, explicó Candalaft. Sin embargo por ahora la justicia solo tomó nota de la presentación de la defensa y ordenó que la jueza de primera instancia verifique si realmente está embarazada.
Luego de este bombazo, Martín Leiró, abogado de Morena Rial, habló en LAM y confirmó los rumores. "Hay un posible embarazo... Me entero por Morena. No hay un análisis al día de la fecha, por eso. Es todo muy reciente. Si lo hubiésemos sabido antes, con Alejandro lo planteábamos de entrada”, explicó Leiro.
"Si llega a estar embarazada, vamos a plantear el período de morigeración. La situación está cambiando, porque no entra en un artículo sino en dos”, siguió sobre como seguiría la defensa a partir de ahora.
Morena Rial en su peor momento
Luego de que el abogado de Morena Rial revelara que la joven está atravesando los días más difíciles desde su ingreso al penal de Magdalena, se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas.
Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia a través de cuenta de X junto al documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor.
En cuanto al futuro de Morena Rial si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.