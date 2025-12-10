Luego de que el abogado de Morena Rial revelara que la joven está atravesando los días más difíciles desde su ingreso al penal de Magdalena, se confirmó que fue rechazado su pedido de prisión domiciliaria.
¡Bombazo! Los abogados de Morena Rial dicen que está embarazada
Explosión en los portales tras el documento que afirmaría que Morena Rial está embarazada mientras sigue presa en el penal de Magdalena.
“Esto acaba de salir de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva de Morena Rial. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria”, leyó Martín Candalaft en el Diario de Mariana.
Morena Rial no solo seguirá tras las rejas sino que trascendió que los abogados de la joven habrían presentado un esctiro ante la Cámara informando que la hija de Jorge Rial “estaría cursando un embarazo”.
“El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”, explicó Candalaft. Sin embargo por ahora la justicia solo tomó nota de la presentación de la defensa y ordenó que la jueza de primera instancia verifique si realmente está embarazada. “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”, cerraron en DDM.
Morena Rial en su peor momento
Días antes, Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial. “Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla
Además el letrado se mostró indignado luego de que Morena Rial no recibiera la atención médica necesaria tras ser picada por una araña. “No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, reveló.
“No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, siguió furioso.