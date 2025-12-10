¡Bombazo! Los abogados de Morena Rial dicen que está embarazada

morena rial foto dentro carcel Aseguran que Morena Rial estaría embarazada.

“El 8 de diciembre, los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en la Cámara diciendo que Morena Rial está embarazada”, explicó Candalaft. Sin embargo por ahora la justicia solo tomó nota de la presentación de la defensa y ordenó que la jueza de primera instancia verifique si realmente está embarazada. “Hoy los jueces dicen: no le damos la domiciliaria, y le informamos a la jueza que los abogados dicen que está embarazada, para que la jueza confirme si es así para que tome las medidas pertinentes”, cerraron en DDM.

Morena Rial en su peor momento

Días antes, Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial. “Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla

Además el letrado se mostró indignado luego de que Morena Rial no recibiera la atención médica necesaria tras ser picada por una araña. “No deja que hable por teléfono, lo de las visitas se complica y la pica una araña y no tuvo atención médica”, reveló.

morena rial carcel Los días más difíciles de Morena Rial en el penal.

“No le brindaron atención médica y estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto y no le dieron atención médica. Ahora está bien de salud pero la pasó mal”, siguió furioso.