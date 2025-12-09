¡Se supo! Dónde pasará Morena Rial Navidad y Año Nuevo

morena rial carcel Morena Rial pasaría las fiestas tras las rejas.

"La Cámara de Apelaciones ya emitió un voto, es decir, me quedan dos votos y en el caso de que sea positivo Morena adquiría la libertad a través de un buen arresto domiciliario, pero calculo que estos dos votos que me faltan van a ser esta semana”, informó Cipolla aunque no negó ni confirmó las versiones.

Morena Rial en su peor momento

Morena estaría atravesando una fuerte depresión mientras sigue presa en el penal de Magdalena. Si bien la habrían autorizado a tener un celular, la joven no estaría teniendo acceso al dispositivo.

Su abogado Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial, quien sigue en una celda aislada del resto de las reclusas.

“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla.

A pesar de esto, Morena Rial recibió buenas noticias luego de someterse a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y el mismo dio positivo. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, explicó su letrado.