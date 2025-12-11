El ataque de furia de Benjamín Vicuña contra Sabrina Rojas

vicuña sabrina rojas Benjamín Vicuña indignado en los Premios Martín Fierro.

"De ninguna manera, esos dos que me hicieron mier... todo el año y me arruinaron la vida no voy a hablar con ellos", haría dicho Vicuña furioso.

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña?

Días antes de la premiación, Sabrina Rojas se metió de lleno en la feroz pelea y distanciamiento que están viviendo Benjamín Vicuña y la China Suárez, siendo de lo más picante con su opinión.

En Pasó en América analizaron la reacción de Benjamín Vicuña luego de que la China Suárez dijera que "estaba bajo tierra" durante su relación.

Lejos de dejarlo pasar, Sabrina Rojas recordó las infidelidades de Benjamín Vicuña y fue letal. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó.

“Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente.