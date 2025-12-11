Siguen saliendo a luz intimidades de los Premios Martín Fierro de Cine y Series ahora con un episodio que involucra a Benjamín Vicuña y Sabrina Rojas.
El ataque de furia de Benjamín Vicuña contra Sabrina Rojas
Salió a la luz el escándalo que protagonizó Benjamín Vicuña en los Premios Martín Fierro de Cine y que involucra a Sabrina Rojas.
Según reveló Ángel de Brito en su programa de BONDI, Benjamín Vicuña se habría negado a ser entrevistado por Sabrina Rojas quien estaba encargada de recibir a los invitados en la alfombra roja.
Una productora de Pasó en América lo habría invitado a pasar al sitio reservado para las entrevistas de Sabrina y Tartu y el actor le habría contestado de muy mala manera, apuntado con todo contra los conductores.
"De ninguna manera, esos dos que me hicieron mier... todo el año y me arruinaron la vida no voy a hablar con ellos", haría dicho Vicuña furioso.
¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre Benjamín Vicuña?
Días antes de la premiación, Sabrina Rojas se metió de lleno en la feroz pelea y distanciamiento que están viviendo Benjamín Vicuña y la China Suárez, siendo de lo más picante con su opinión.
En Pasó en América analizaron la reacción de Benjamín Vicuña luego de que la China Suárez dijera que "estaba bajo tierra" durante su relación.
Lejos de dejarlo pasar, Sabrina Rojas recordó las infidelidades de Benjamín Vicuña y fue letal. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó.
“Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente.