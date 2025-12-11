¡Pareja bomba! ¿Luciana Salazar y Ramiro Marra juntos?

"Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban. A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente", contó Paula Varela. "Anoche me fijé y no se seguían en redes. Y oh casualidad lo volví a chequear esta mañana y sí, se empezaron a seguir en las redes", sobre la evolución del encuentro.

El feroz cruce entre Luciana Salazar y Yanina Latorre

Luciana Salazar publicó un tuit expresando su indignación por la fiesta de cumpleaños que organizó Martín Redrado para su mujer y terminó enfrentándose con Yanina Latorre a través de sus cuentas de X.

"Luli Salazar se queja por el festejo a todo trapo de Redrado. ¿Tendrá algún tema para hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play?", publicaron en la cuenta de SQP, el programa conducido por Yanina Latorre.

Lejos de quedarse callada, Luciana Salazar salió con los tapones de punta. "Defendiendo al ‘señor’ que le mintió en la cara a la ‘comunicadora’ de este portal. ¿Se olvida esta ‘comunicadora’ que en un momento dijo que me entendía a mí y amenazó a Redrado de mostrar los chats que le mandaba? Redrado le hizo juicio por eso. Ahora se dan cuenta por qué lo defiende, como hizo con Ana Rosenfeld, mejor defenderlo que perder plata en un juicio", arrancó. "Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras de dice de mí y de mi hija", siguió su relato.

yanina latorre luciana salazar.jpg Yanina Latorre y Luciana Salazar se cruzaron y se dijeron de todo por twitter.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no se quedó callada y arrementió con todo. "Sos tan ignorante que pones 'comunicadora de este portal'. No es un portal, es un programa de televisión y esta es su cuenta de X y yo soy la conductora", comenzó. "A mi no me vas a extorsionar como a Redrado. No arreglé ningún juicio, con él salí sobreseída. Me demanda por decir que te psicopateaba pedazo de burra. Yo no soy vos, yo laburo y mucho", siguió furiosa.