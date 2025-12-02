Tras las fuertes declaraciones de la China Suárez con Moria Casán y Mario Pergolini destruyéndolo, Benjamín Vicuña salió con los tapones de punta de la forma más inesperada.
¡Bombazo! ¿Benjamín Vicuña eligió a Wanda Nara?
Explosión en las redes sociales por el inesperado acuerdo entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara. Los detalles
En medio de su distanciamiento con la China Suárez y la pelea de la actriz con Wanda Nara, Benjamín Vicuña habría elegido a Wanda para promocionar su nueva fragancia.
En LAM revelaron que Wanda y Benjamín podrían cruzarse en el evento de lanzamiento del producto aunque la conductora de Masterchef ya revolucionó las redes con un video apoyando a Vicuña.
"Gracias Benja recién llegados a la Argentina...Va a ser un éxito total seguramente, te va a ir increíble, besos Benja", dice Wanda Nara en el video.
Qué dijo Benjamín Vicuña sobre las declaraciones de la China Suárez
En su entrevista con Moria Casán, la China Suárez lanzó varias indirectas a Benjamín Vicuña confesando que estaba "bajo tierra" en esa relación.
El actor fue consultado por sus sentimientos en SQP y se mostró de lo más angustiado y preocupado. "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.
"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hiz la China Suárez de su situación.