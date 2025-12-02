¡Bombazo! ¿Benjamín Vicuña eligió a Wanda Nara?

wanda vicuña Wanda Nara promocionó el perfume de Benjamín Vicuña.

"Gracias Benja recién llegados a la Argentina...Va a ser un éxito total seguramente, te va a ir increíble, besos Benja", dice Wanda Nara en el video.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre las declaraciones de la China Suárez

En su entrevista con Moria Casán, la China Suárez lanzó varias indirectas a Benjamín Vicuña confesando que estaba "bajo tierra" en esa relación.

El actor fue consultado por sus sentimientos en SQP y se mostró de lo más angustiado y preocupado. "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.

vicuña china Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez.

"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hiz la China Suárez de su situación.