La Joaqui subió fotos en microbikini y Wanda Nara le dijo de todo

joaqui wanda bikini

Además de robarse la atención con su lomazo, la Joaqui recibió un comentario de Wanda Nara imposible de pasar desapercibido. "Explotó el verano...Te amo Joaquina", escribió la top.

Qué paso entre La Joaqui y Wanda Nara en Masterchef Celebrity

La Joaqui se habría cruzado con Wanda Nara para defender a Valu Cervantes y tras diferentes versiones sobre su supuesto cruce, la cantante le mandó un mensaje privado a Yanina Latorre.

"Yanina sos una loca divina no te calmes nunca, un día le tengo que decir a Loli que me lleve a tomar mates y echar chismes a tu casa", leyó Yanina en SQP."Hablamos toda la tarde, es mi nueva amiga. En ningún momento de hoy me dijo 'mirá que Majo mintió'", cerró.

Según explicaron la reacción de La Joaqui se produjo durante el programa de despedida de Valu Cervantes, Wanda Nara comenzó a comparar su propia situación con la de Valu.

"Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.

wanda la joaqui pelea La Joaqui defendió a Valu Cervantes y se cruzó con Wanda Nara.

En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino.