¡Tremendo! El momento de tensión que vivió Wanda Nara en el show de Shakira

wanda show shakira Qué pasó con Wanda Nara en el show de Shakira.

A pesar del cariño de la gente, Wanda Nara vivió un momento de tensión cuando bajó al campo y algunas de sus seguidoras la rodearon para tomarse fotos dejando a sus pequeñas atrapadas entre la multitud por lo que tuvo que intervenir parte de la seguridad del evento. A pesar de este inconveniente, Wanda Nara regresó luego a las gradas donde saltó y cantó demostrando su amor incondicional por Shakira.

¿Wanda Nara ninguneó a Leandro Paredes?

Días antes, Wanda Nara fue una de las famosas invitadas a la gala de los Personajes del Año de la revista Gente, ocupando un lugar de privilegio entre las celebrities.

En la gala en la que dijeron presentes famosos como Ángel de Brito, Migue Granados, Nico Occhiato, Yanina Latorre, Mariana Fabbiani, Julieta Poggio, Momi Giardina, Moria Casán, entre otras, Wanda Nara se sentó al lado de Mirtha Legrand para la foto final de la tapa.

Según reveló Mariana Brey fue allí cuando Wanda Nara protagonizó un incómod momento con Leandro Paredes, con quien se encontró por primera vez desde que meses atrás se viralizara un video de ellos jugando en una pileta.

wanda mirtha paredes Aseguran que Wanda Nara ignoró a Leandro Paredes.

En ese momento Mirtha Legrand le habría pedido a Wanda Nara que se acercara para hablar cuando Leandro Paredes quiso saludarla y la rubia lo habría ignorado por completo enfrente de todos los presentes.

Además, Wanda Nara fue acusada de querer seducir a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de la revista Gente.