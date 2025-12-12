Luego de que se confirmara que la Justicia le negó el arresto domiciliario a Morena Rial, salió a la luz que la joven estaría embarazada de su tercer hijo.
Se filtraron los resultados del test de embarazo de Morena Rial
El abogado de Morena Rial rompió el silencio y reveló qué pasará con Morena Rial. ¿Embarazada en prisión?
Sus abogados presentaron un escrito explicando la situación y el jueves por la tarde, Morena Rial se hizo dos tests de embarazo dentro de la prisión.
Horas despúes, su abogado Martín Leiró visitó Polémica en el Bar y reveló el resultado de las pruebas. "Todavía no puedo afirmar que Morena Rial está embarazada porque los dos tests dieron negativos", explicó.
Sin embargo, en sus embarazos anteriores los tests que se hizo Morena Rial dieron negativos, a pesar de estar efectivamente embarazada.
Cuándo habló de su posible embarazo Morena Rial
Alejandro Cipolla reveló que el día 8 de diciembte presentaron el escrito hablando del posible embarazo de Morena Rial luego de enterarse que la joven tendría un atraso de tres o cuatro meses.
El abogado incluso aseguró que la joven presentaría varios síntomas relacionados al embarazo. "Tiene todos los síntomas, náuseas, siente que como que le patea dentro”, detalló.
En cuanto al padre de la criatura, el letrado reveló que sería Rodrigo R, el joven que Morena Rial conoció en un evento religioso y con quien mantenía una relación antes de su detención e ingreso al penal. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla en Gossip.
Morena Rial a juicio
Días antes de que se diera a conocer el posible embarazo de Morena Rial se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas.
Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia a través de cuenta de X junto al documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor.
En cuanto al futuro de Morena Rial si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.