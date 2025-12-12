Se filtraron los resultados del test de embarazo de Morena Rial

morena rial carcel Morena Rial se hizo los tests de embarazo.

Sin embargo, en sus embarazos anteriores los tests que se hizo Morena Rial dieron negativos, a pesar de estar efectivamente embarazada.

Cuándo habló de su posible embarazo Morena Rial

Alejandro Cipolla reveló que el día 8 de diciembte presentaron el escrito hablando del posible embarazo de Morena Rial luego de enterarse que la joven tendría un atraso de tres o cuatro meses.

El abogado incluso aseguró que la joven presentaría varios síntomas relacionados al embarazo. "Tiene todos los síntomas, náuseas, siente que como que le patea dentro”, detalló.

En cuanto al padre de la criatura, el letrado reveló que sería Rodrigo R, el joven que Morena Rial conoció en un evento religioso y con quien mantenía una relación antes de su detención e ingreso al penal. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cual es su situación, creo que no están juntos”, dijo Cipolla en Gossip.

Morena Rial a juicio

Días antes de que se diera a conocer el posible embarazo de Morena Rial se confirmó que el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió que sea enviada a juicio oral por su presunta participación en una serie de robos a casas.

Fue Ángel de Brito quien reveló la noticia a través de cuenta de X junto al documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor.

morena rial juicio oral

En cuanto al futuro de Morena Rial si es encontrada culpable de las "entraderas" en las que habría participado junto a su banda, se habla de una pena de hasta 10 años de prisión según el Código Penal.