¡Escándalo! Aseguran que Wanda Nara y La Joaqui se aliaron contra la China Suárez

joaqui wanda bikini Wanda Nara fascinada con las fotos de La Joaqui.

Además, comenzó a correr la teoría de que Wanda Nara y La Joaqui estarían aliadas por su "odio" hacia la China Suárez, quien también habría traicionado a la novia de Luck Ra cuando eran amigas.

Qué pasó entre La Joaqui y la China Suárez

La Joaqui y la China Suárez, habrían terminado su amsitad de la peor manera luego de que la China se vinculara con dos hombres relacionados a Joaquina.

Según trascendió, no solo Ecko, ex novio de La Joaqui, fue relacionado con la China Suárez, sino también el futbolista James Rodríguez.

china suarez joaqui.avif Aseguran que la China Suárez y La Joaqui se pelearon por James Rodríguez.

“A la Joaqui no le gusta hablar mal de otras mujeres. Por eso nunca lo contó”, dicen los allegados a la cantante que salió con James Rodríguez antes de su romance con Luck Ra.

Días antes fue Yanina Latorre quien sorprendió al contar la pelea entre la Joaqui y la China Suárez. "La Joaqui eran amigas y la detesta porque se encamó con Ecko", decía Yanina Latorre en BONDI.

La reacción de La Joaqui cuando le preguntaron por la China Suárez

La Joaqui visitó Cortá Por Lozano y se mostró de lo más cortante cuando le preguntaron por su pelea con la China Suárez, evitando ahondar en los motivos.

“Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un terere", arrancó La Joaqui.

“No está todo mal. No tuve ningún problema con ella. Tenemos la mejor. La verdad no me la cruzó hace un montón porque yo estoy en otra. No habló hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en personas o no charlarlas”, cerró.