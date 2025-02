jesica cirio rocio marengo.jpg ¡Escándalo! Rocío Marengo reveló lo peor que hizo Jesica Cirio por Insaurralde.

"Quisieron generar como que había pasado algo", dijo sobre los celos de Jesica Cirio. Luego de este episodio Jesica habló con Leandro Rud quien la llamó en ese instante y la desvinculó de su agencia.

El ex socio de Elías Piccirillo complicó a Jesica Cirio: "Conoce todo"

El martes por la tarde salieron versiones periodísticas asegurando que la justicia allanó los departamentos de Jesica Cirio y su marido Elías Piccirillo, acusado de deber millones de dólares en drogas por el empresario Francisco José Hauque detenido por estar vinculado a la estafa piramidal de Coinx World.

Ahora, Francisco José Huaque rompió el silencio y apuntó contra Jesica Cirio revelando detalles impactantes de la última cena que tuvo con el marido de la modelo a la cual estaba invitada y llamativamente no dijo presente.

Antes de llegar al restaurante el empresario explicó que hablaron con Elías Piccirillo quien subió un momento a la parte trasera de su auto para darle explicaciones sobre el dinero que le debía. “Él se sube a la parte trasera porque se supone que venía Jésica. Él lo que alega es que estaba descompuesta, me plantea una forma de devolución y me voy hacia la camioneta con mi mujer”, explicó Huaque en Intrusos.

Al terminar la cena Francisco se fue a su camioneta y es interceptado por el Personal de Robos y Hurtos con dos kilos de cocaína y un arma. “Ya me venían siguiendo y me preguntan: ‘¿esto es tuyo'. Yo no sabía qué había en el paquete. Comencé a gritar: ‘Fue Elías’ por una cuestión que él estaba atrás en la camioneta", agregó.

Francisco José Huaque sobre Jesica Cirio

Sin guardarse nada, Huaque dio su opinión de Jesica Cirio y fue contundente sobre la implicancia de la mediática en los negocios de su marido.

“Me llama la atención que no haya asistido a la cena. Creo que conoce todos sus negocios, no es una persona que haga la mirada a un costado. Conoce todo lo que hace Elías”, cerró.

Jesica Cirio desmintió los allanamientos

En Intrusos, hablaron sobre los polémicos romances de Jesica Cirio y de la comprometida situación de su actual marido Elías Piccirillo que está cada vez más complicado.

Mientras debatían sobre el tema, Jesica Cirio le escribió a Karina Iavícoli y desmintió las versiones de allanamiento. "A mí me mandó un mensaje Jésica y me dijo 'eso no pasó'", arrancó la panelista.

"Nada de lo que salió ayer es real. No voy a hablar de ninguna otra cosa. Averigüen. Hagan bien su trabajo y listo", agregó Jesica Cirio cuando le preguntaron por las posibilidades de que Elías Piccirillo vaya preso.