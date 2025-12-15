Rocío Marengo mostró su figura postparto en su primer salida tras el nacimiento de su hijo

rocio marengo postparto Rocio Marengo salió por primera vez tras el nacimiento de su bebé.

“Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”, siguió expresando sus sentimientos mientra su bebé sigue en neonatología luego de haber nacido antes de lo previsto.

Rocío Marengo reveló quién fue el primero en enterarse de su embarazo

Rocío Marengo habló en LAM de su esperado embarazo tras años de tratamiento y revolucionó el programa al revelar que Mauricio Macri fue la primer persona en saber la noticia.

El ex presidente compartió la Mesa de Mirtha Legrand junto a Rocío Marengo quien recibió el llamado de su doctora mientras grababa el programa. "Fue el primero al que se lo dije", contó la modelo.

Además, Rocío Marengo abrió su corazón y se refirió a su lucha por quedar embarazada. "Fueron cinco años. Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo", contó Marengo. "Con el tratamiento me aferré mucho a la fe",agregó emocionada.

Rocío Marengo embarazada de Eduardo Fort: la reacción de Martita Fort

Rocío Marengo anunció su embarazo y la reacción de Martita Fort a la noticia se hizo viral. Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.

Martita Fort no dudó en compartir su felicidad y le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito acompañado la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia.

"Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.