Rocío Marengo mostró su figura postparto en su primer salida tras el nacimiento de su hijo

A nueve días de la llegada de Isidro Fort, Rocío Marengo tuvo su primer salida nocturna y compartió con sus seguidores un video mostrando su look .
“Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”, arrancó Rocío Marengo mientras presumía su atuendo total black.
“Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”, siguió expresando sus sentimientos mientra su bebé sigue en neonatología luego de haber nacido antes de lo previsto.
Rocío Marengo habló en LAM de su esperado embarazo tras años de tratamiento y revolucionó el programa al revelar que Mauricio Macri fue la primer persona en saber la noticia.
El ex presidente compartió la Mesa de Mirtha Legrand junto a Rocío Marengo quien recibió el llamado de su doctora mientras grababa el programa. "Fue el primero al que se lo dije", contó la modelo.
Además, Rocío Marengo abrió su corazón y se refirió a su lucha por quedar embarazada. "Fueron cinco años. Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo", contó Marengo. "Con el tratamiento me aferré mucho a la fe",agregó emocionada.
Rocío Marengo anunció su embarazo y la reacción de Martita Fort a la noticia se hizo viral. Desde hace más de 15 años, Rocío Marengo está en pareja con el tío de Martita Fort, mostrándose juntas en varios eventos de la familia.
Martita Fort no dudó en compartir su felicidad y le regaló a Rocío Marengo un chocolate XL, junto a un conejito acompañado la foto del emocionante momento con sentidas palabras para la rubia.
"Felicitaciones a los papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo tanto que lo uerías y ahora se puede decir. Esperando con ansias el nuevo integrante de la familia", escribió la hija de Ricardo Fort feliz con la noticia.