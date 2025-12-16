Yanina Latorre le contestó a Maru Botana: "¿Quién sos?"

"Ella a mí me trató bien, yo a ella también. Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso. Yo ni en pedo te voy a saludar. Por ahí dio vuelta la página, como ella dice, o quiere agarrar un programa o quiere prensa", cerró.

Qué dijo Maru Botana sobre su reencuentro con Yanina Latorre

Luego de que Yanina Latorre acusara a Maru Botana de dejarla sin amigas y discriminarla por su peso durante sus años juntas en la universidad, Maru tuvo que juzgar el plato de Yanina.

Si bien todavía no salió al aire el programa, Maru Botana habló con Intrusos tras la grabación y dio detalles del cruce. “Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos... Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, arrancó intentando quitarle importancia a lo sucedido en el pasado. “A mí no me gusta la mentira, pero ya está. Hay que dar vuelta la página”, siguió tratando de mentirosa a Yanina Latorre.

“No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, agregó y cerró con una letal indirecta para Yanina. “Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó