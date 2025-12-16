Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de las declaraciones de Maru Botana sobre el encuentro que tuvieron en Masterchef Celebrity.
Yanina Latorre le contestó a Maru Botana: "¿Quién sos?"
El descargo de Yanina Latorre tras su encuentro con Maru Botana en las cocinas de Masterchef Celebrity.
Reemplazando a Maxi López, Yanina Latorre está grabando su participació en el reality y tuvo que ser juzgada por Maru Botana quien tomó el lugar de Damián Betular.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina analizó los dichos de Maru Botana en Intrusos y le respondió con todo. "Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara", comenzó la conductora."No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva. Me hice cargo. Ella me hizo una buena devolución", agregó.
"Ella a mí me trató bien, yo a ella también. Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso. Yo ni en pedo te voy a saludar. Por ahí dio vuelta la página, como ella dice, o quiere agarrar un programa o quiere prensa", cerró.
Qué dijo Maru Botana sobre su reencuentro con Yanina Latorre
Luego de que Yanina Latorre acusara a Maru Botana de dejarla sin amigas y discriminarla por su peso durante sus años juntas en la universidad, Maru tuvo que juzgar el plato de Yanina.
Si bien todavía no salió al aire el programa, Maru Botana habló con Intrusos tras la grabación y dio detalles del cruce. “Sabía que Yanina estaba, pero yo vine como jurada a juzgar los platos... Soy cero conflictiva, siempre voy para adelante y evoluciono”, arrancó intentando quitarle importancia a lo sucedido en el pasado. “A mí no me gusta la mentira, pero ya está. Hay que dar vuelta la página”, siguió tratando de mentirosa a Yanina Latorre.
“No hay una reconciliación, sino una convivencia con respeto en un programa de televisión”, agregó y cerró con una letal indirecta para Yanina. “Hace una banda que no nos cruzábamos cara a cara. Le dije que me encantaba verla en un papel de buena”, lanzó