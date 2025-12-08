Evangelina Anderson volvió a ser noticia de todos los portales aunque esta vez no fueron los rumores sobre su vida setimental los que acapararon la atención.
Preocupación por el impactante tratamiento estético al que se sometió Evangelina Anderson
Explosión en las redes sociales por las fotos de Evangelina Anderson mostrando el procedimiento que se realizó.
En esta oportunidad, Evangelina Anderson revolucionó las redes y preocupó a sus seguidores publicando una imagen donde se la ve sentada recibiendo suero.
A pesar de la foto, fue la misma Evangelina Anderson quien explicó que se trata de un nuevo tratamiento que inició para cuidar su salud y mantenerse en forma.
Evangelina Anderson apostó por la sueroterapia un tratamiento estético en el que recibe vitaminas y aminoácidos: B, B2 y B6, para más energía, menos ansiedad y efecto detox.
Qué dijo Evangelina Anderson de su video con Ian Lucas
Evangelina Anderson rompió el silencio y habló del video que paralizó las redes sociales donde se la ve muy cerca del youtuber Ian Lucas, en un reconocido boliche de Buenos Aires.
"Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano sobre las imágenes que la muestran de lo más acaramelada.
"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.
Evangelina Anderson habló de su futuro sentimental
Además, Evangelina abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".
"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió. "Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó Evangelina Anderson.