Preocupación por el impactante tratamiento estético al que se sometió Evangelina Anderson

evangelina suero Las fotos de Evangelina Anderson que generaron preocupación.

Evangelina Anderson apostó por la sueroterapia un tratamiento estético en el que recibe vitaminas y aminoácidos: B, B2 y B6, para más energía, menos ansiedad y efecto detox.

Qué dijo Evangelina Anderson de su video con Ian Lucas

Evangelina Anderson rompió el silencio y habló del video que paralizó las redes sociales donde se la ve muy cerca del youtuber Ian Lucas, en un reconocido boliche de Buenos Aires.

"Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano sobre las imágenes que la muestran de lo más acaramelada.

evangelina ian masterchef Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas.

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.

Evangelina Anderson habló de su futuro sentimental

Además, Evangelina abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió. "Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó Evangelina Anderson.