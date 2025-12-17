Se viralizó foto íntima de Wanda Nara con su novio y Sabrina Rojas fue letal: "Un ganso..."

sabrina rojas wanda migueles Wanda Nara revolucionó las redes con su foto íntima de Martín Migueles.

Además de escribir "Te amo", Wanda Nara puso un corazón, un ganso, un caballo, una ducha, una llave, una carta y unos clips, generando todo tipo de especulaciones entre ellas la de Sabrina Rojas que no se guardó nada.

¿Qué dijo Sabrina Rojas de la foto de Wanda Nara?

“Siempre laburando él”, arrancó Sabrina Rojas irónica. “Para mí, hasta ahora es: ‘estoy enamorada de un ganso que la tiene como un caballo", siguió filosísima analizando los emojis.

"Quiero que me dé en la ducha, pero no va a tocar mi fortuna porque la tengo bajo llave’”, agregó Sabrina quien se está preparando para reemplazar a Yanina Latorre en SQP durante el mes de enero.

Sabrina Rojas letal con la China Suárez

Días antes, Sabrina Rojas lanzó un picante comentario sobre la China Suárez tras los dichos de la actriz en su entrevista con Mario Pergolini sobre los celos de Mauro Icardi por las escenas de alto voltaje que protagonizó en su última serie.

"La China Suárez se hace la liberal y es la más polleruda de todas", dijo Sabrina Rojas quien días antes apuntó contra Benjamín Vicuña en medio del distanciamiento del actor con la China.

china suarez mauro pergolini Sabrina Rojas hundió a la China Suárez.

“No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó. “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente.