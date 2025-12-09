¡Bombazo! Qué pasó entre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia en los Martín Fierro

"Algunos me llegaron a decir esta puede ser la pareja del futuro. Estamos hablando de Sabrina Rojas y Leo Sbaraglia. Mucha gente que estaba ahí me dijo que vio mucha mirada, mucha armonía", siguió Iavícoli mientras los panelistas comentaban sobre la fama de conquistador que tiene el actor." Se ve más interés de ella hacia Leo", concluyeron luego.

¿Sabrina Rojas evitada por Luciano Castro y Griselda Siciliani?

Otra de las grandes noticias de la noche fue el no encuentro entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani, una de las grandes ganadoras de los premios.

Según trasendió Luciano Castro y Griselda Siciliani habrían hecho un plan para evitar cruzarse con Sabrina Rojas en la alfombra roja que estaba siendo trasnmitida por América TV.

sabrina lucianoo La estrategia de Luciano Castro y Griselda Siciliani para no cruzarse con Sabrina Rojas.

Por este motivo, Luciano Castro y Griselda Siciliani no hicieron el recorrido por la alfombra roja donde estaba Sabrina Rojas y llegaron al inicio de la ceremonia cuando había terminado la red carpet logrando así no se entrevistados por la conductora, quien varias veces ha manifestado su enojo con el actor públicamente y hasta lanzado filosas indirectas a Siciliani.