¡Bombazo! Qué pasó entre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia en los Martín Fierro

Sabrina Rojas se robó todas las miradas en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series que se llevó a cabo en la Usina del Arte.
De lo más glamorosa, Sabrina Rojas causó sensación con su espectacular vestido rosa empolvado aunque también fue noticia por su explosivo cruce con Leonardo Sbaraglia.
Encargada de recibir y entrevistar a los invitados en la alfombra roja, Sabrina Rojas protagonizó un encuentro de lo más comentado con el actor y estallaron las especulaciones. "Me atrevo a decir que hay una sinergia, una simpatía, una buena onda, cruce de miradas. Cuando ella lo entevistó había una tensión nerviosa, ¿sexual?. El es muy cuidadoso, es un señor y ella se desarmaba en piropos porque se nota que lo admira", arrancó Karina Iavícoli en Intrusos.
"Algunos me llegaron a decir esta puede ser la pareja del futuro. Estamos hablando de Sabrina Rojas y Leo Sbaraglia. Mucha gente que estaba ahí me dijo que vio mucha mirada, mucha armonía", siguió Iavícoli mientras los panelistas comentaban sobre la fama de conquistador que tiene el actor." Se ve más interés de ella hacia Leo", concluyeron luego.
¿Sabrina Rojas evitada por Luciano Castro y Griselda Siciliani?
Otra de las grandes noticias de la noche fue el no encuentro entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani, una de las grandes ganadoras de los premios.
Según trasendió Luciano Castro y Griselda Siciliani habrían hecho un plan para evitar cruzarse con Sabrina Rojas en la alfombra roja que estaba siendo trasnmitida por América TV.
Por este motivo, Luciano Castro y Griselda Siciliani no hicieron el recorrido por la alfombra roja donde estaba Sabrina Rojas y llegaron al inicio de la ceremonia cuando había terminado la red carpet logrando así no se entrevistados por la conductora, quien varias veces ha manifestado su enojo con el actor públicamente y hasta lanzado filosas indirectas a Siciliani.