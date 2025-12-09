Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani dijeron presente en la gala de los Premios Martín Fierro de Cine y Serie 2025 en la Usina del Arte robándose toda la atención.
¡Bombazo! ¿Luciano Castro y Griselda Siciliani esquivaron a Sabrina Rojas?
Salió a la luz qué pasó entre Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine. Los detalles
Como no podía ser de otra manera, la presencia de las tres figuras generó gran expectativa por un posible cruce, ya que Sabrina Rojas fue una de las encargadas de recibir a los invitados en la alfombra roja.
Sin embargo, trascendió que a diferencia de famosos como Gimena Accardi, Benjamín Vicuña, Valentina Zenere, el elenco de En el Barro, entre otros, Luciano Castro y Griselda Siciliani habrían decidido ingresar cuando inició la ceremonia y terminó el recorrido por la alfombra a cargo de Sabrina, Tartu y Guido Zaffora.
De esta forma, Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron su encuentro con Sabrina Rojas, quien varias veces ha manifestado su enojo con el actor públicamente y hasta lanzado filosas indirectas a Siciliani.
Sabrina Rojas fulminó a Pampita por su look
Días antes Sabrina Eojas fue noticia con su picantísima opinió sobre el outfit que llevó Pampita Carolina Ardohain en la gala de los Personajes del Año de la revista GENTE 2025.
Para la fiesta donde asistieron celebrities como Mirtha Legrand, Leandro Paredes, Nico Vázquez, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre, Ángel de Brito, entre otros, Pampita eligió un modelo de Carolina Herrera que no convenció a Sabrina Rojas.
“Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base”, lanzó Sabrina Rojas en Pasó en América luego de que Pampita revelara que fue vestida de pies a cabeza por la maison.
"Ay, ¿estoy abierta?”, siguió Sabrina Rojas bromeando. “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”, agregó picantísima.