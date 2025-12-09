¡Bombazo! ¿Luciano Castro y Griselda Siciliani esquivaron a Sabrina Rojas?

De esta forma, Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron su encuentro con Sabrina Rojas, quien varias veces ha manifestado su enojo con el actor públicamente y hasta lanzado filosas indirectas a Siciliani.

Sabrina Rojas fulminó a Pampita por su look

Días antes Sabrina Eojas fue noticia con su picantísima opinió sobre el outfit que llevó Pampita Carolina Ardohain en la gala de los Personajes del Año de la revista GENTE 2025.

Para la fiesta donde asistieron celebrities como Mirtha Legrand, Leandro Paredes, Nico Vázquez, Mariana Fabbiani, Yanina Latorre, Ángel de Brito, entre otros, Pampita eligió un modelo de Carolina Herrera que no convenció a Sabrina Rojas.

“Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base”, lanzó Sabrina Rojas en Pasó en América luego de que Pampita revelara que fue vestida de pies a cabeza por la maison.

sabrina pampita look El filoso comentario de Sabrina Rojas sobre el look de Pampita.

"Ay, ¿estoy abierta?”, siguió Sabrina Rojas bromeando. “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”, agregó picantísima.