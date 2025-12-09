Gimena Accardi le copió el vestido a Moria Casán y la diva le dijo de todo: "Atrevida..."

moria gimena Moria Casán y Gimena Accardi lucieron el mismo vestido.

“Me parece que se llama el vestido de la venganza para mí, como el de Lady Di, porque si necesitás volver, tener la presión de la alfombra roja, necesitás estar armada; y creo que ella dijo, bueno, lo usó la potrónica icónica, voy con esto”, agregó Fabían Medina Flores sobre la elección de Gimena Accardi para sus primeros premios sin la compañía de Nico Vázquez.

Moria Casán habló de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Días antes, Moria Casán lanzó una filosa teoría sobre la comentada separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, tras 18 años juntos.

"Saben cuando empezó (el conflicto entre Nico y Gimena Accardi) en los Martín Fierro de teatro. Yo percibí toda la tensión. Estaban Nico, Gimena y Dai Fernández. Yo note tensión de Gimena. La otra tiene carita de yo no fui", lanzó Moria mientras contaba todas las intimidades de la fiesta de los Personajes del Año de la revista Gente.

Luego, sus panelistas mencionaron la llamativa ausencia de Gimena Accardi en la gala y Moria Casán fue por todo "Esta es la más astuta del condado. Ella sabía todo y dijo antes de quedar como cornalito yo me como un cuerno y no me importa nada", dijo haciendo referencia a la conferencia de prensa en la que Gimena admitió su infidelidad.

moria nico gimena La escandalosa revelación de Moria Casán sobre Nico Vázquez y Gimena Accardi.

"Ellos son tan especiales tan amorosos, pero yo siento que la mujer sabe cuando el hombre está en otra cosa y el se terminó enamorando de la compañera. Ella sabÍa, para mí lo han hablado y ella dijo yo voy a decir algo porque yo este no me lo banco", cerró la diva.