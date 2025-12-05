Moria Casán picanteó a Pampita: "Gioconda con cara de batata"

moria casan tapa gente Moria Casán filosa con Pampita.

“Qué cosa espantosa. La tensión de la gente, la incomodidad. Algunos están divinos. La tensión que hay, es tan incómodo todo, pero después hacemos como que está cómodo, nos besamos y hacemos que nos queremos”, agregó luego sobre la actitud de los famosos en la gala.

Polémica con el look de Pampita en la gala de Los Personajes del Año

Moria Casán no fue la única que opinó de Pampita. El día anterior fue Sabrina Rojas la que cuestionó el atuendo de la top.

“Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base”, lanzó Sabrina Rojas en Pasó en América luego de que Pampita revelara que fue vestida de pies a cabeza por la maison.

"Ay, ¿estoy abierta?”, siguió Sabrina Rojas bromeando. “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”, agregó picantísima.

sabrina pampita look Sabrina Rojas hundió a Pampita.

Además en Intrusos aseguraron que Pampita se habría indignado con la producción del evento. Según explicó Marcela Tauro, Pampita estaba "odiada" con el sitio que ocupó Wanda Nara quien estuvo sentada al lado de Mirtha Legrand. Además, la modelo se habría rehusado a ocupar su lugar cuando José María Listorti le pidió que se sentara.