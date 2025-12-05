Sin pelos en la lengua, Moria Casán reveló los escándalos y los cruces más explosivos de la gala de los Personajes del Año de la revista Gente hablando de todos los invitados, entre ellos Pampita Carolina Ardohain.
Moria Casán picanteó a Pampita: "Gioconda con cara de batata"
Moria Casán habló sin filtros de Pampia Carolina Ardohain y reveló las intimidades más escandalosas de la tapa de Gente. Todo los detalles
Siempre glam, Pampita Carolina Ardohain se robó todas las miradas con su vestido negro de Carolina Herrera, enviado especialmente por la exclusiva maison para la ocasión.
Filosa, Moria Casán contó cómo fue su cruce con la modelo en su llegada al evento y le lanzó una filosa indirecta. “Estuve charlando, muy simpática Carolina Pampita Ardohain. Con su sonrisa de Gioconda de dulce de batata”, dijo atrevida.
“Qué cosa espantosa. La tensión de la gente, la incomodidad. Algunos están divinos. La tensión que hay, es tan incómodo todo, pero después hacemos como que está cómodo, nos besamos y hacemos que nos queremos”, agregó luego sobre la actitud de los famosos en la gala.
Polémica con el look de Pampita en la gala de Los Personajes del Año
Moria Casán no fue la única que opinó de Pampita. El día anterior fue Sabrina Rojas la que cuestionó el atuendo de la top.
“Está hermosa, pero está pálida de cara. Carolina Herrera no le pegó al número de base”, lanzó Sabrina Rojas en Pasó en América luego de que Pampita revelara que fue vestida de pies a cabeza por la maison.
"Ay, ¿estoy abierta?”, siguió Sabrina Rojas bromeando. “Menos mal que dije una boludez. Es algo que se puede decir al aire, como que no le pegó. Es hermosa siempre, pero está medio vampira”, agregó picantísima.
Además en Intrusos aseguraron que Pampita se habría indignado con la producción del evento. Según explicó Marcela Tauro, Pampita estaba "odiada" con el sitio que ocupó Wanda Nara quien estuvo sentada al lado de Mirtha Legrand. Además, la modelo se habría rehusado a ocupar su lugar cuando José María Listorti le pidió que se sentara.