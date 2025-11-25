Moria Casán lapidaria tras ver a Wanda Nara antes de sus retoques

wanda nara moria Moria Casán habló de la transformación física de Wanda Nara.

Además, la One no ocultó su impresión al ver los chats íntimos entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que el futbolista se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda . “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió divertida.

Moria Casán y la China Suárez hablaron de su pelea con Wanda Nara

La China Suárez se refirió a los rumores que circularon meses atrás y le contó a Moria Casán cómo fue el encuentro que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.

“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.

china suarez moriaa La China Suárez recordó su pelea con Wanda Nara.

Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.