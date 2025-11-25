Moria Casán, sigue metiéndose de lleno en el "Wandagate", hablando como nunca antes de la China Suárez y Wanda Nara en su nuevo programa La Mañana con Moria.
Moria Casán lapidaria tras ver a Wanda Nara antes de sus retoques
Sin pelos en la lengua, Moria Casán no pudo ocultar su reacción al ver el antes y el después de Wanda Nara en televisión.
Tras su comentada entrevista a la China Suárez, Moria Casán y su equipo recordaron viejas apariciones de Wanda Nara en el living de Susana Giménez y la diva quedó impactada con el aspecto de Wanda.
“Es otra mujer, estamos viendo su transformación física, ahí era una chiquita con una frescura impresionante, era mucho más joven, tenía otra cara, otros dientes, otro pelo, divina, tenía frescura, ahora es otra persona”, dijo Moria sin filtros.
Además, la One no ocultó su impresión al ver los chats íntimos entre Wanda Nara y Mauro Icardi en los que el futbolista se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda . “Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió divertida.
Moria Casán y la China Suárez hablaron de su pelea con Wanda Nara
La China Suárez se refirió a los rumores que circularon meses atrás y le contó a Moria Casán cómo fue el encuentro que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.
“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.
Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.
“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.